Αισιόδοξα μηνύματα για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη

Ενθαρρυντικά μηνύματα αφήνει μέχρι στιγμής το 2025 σε ότι αφορά τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, καθώς αυτό δείχνουν όλα τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Συζήτηση για θέματα οδικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη σχετική ημερίδα που πραγματοποίησε η ΕΚΟ στα Χανιά στο “Μ. Θεοδωράκης” .

Αρχικά ο κ. Γιάννης Λιονάκης, Πρόεδρος του “Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ.” δήλωσε την ικανοποίηση του που από το πρωί που βρέθηκε στα Χανιά «δεν είδα κανένα στα Χανιά χωρίς κράνος!» και πρόσθεσε έπειτα, πως σε σύγκριση με το 2024 την ίδια περίοδο «έχουμε 13 νεκρούς λιγότερους, 20 πέρυσι 7 φέτος».

Στη συνέχεια επεσήμανε πως «με το θάνατο του Παναγιώτη του Καρατζή τα πράγματα και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο από άποψη αστυνόμευσης άλλαξαν. Ταρακουνήθηκε η Ελληνική αστυνομία αλλά ταρακουνήθηκαν και οι πολίτες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αν θέλουμε!».

Ακολούθησε ο κ. Τάκης Πουρναράκης, Πρόεδρος Motor Sport Greece, που αφού εξέφρασε τα συγχαρητήρια του σε όλους όσοι έχουν συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων στην Κρήτη, υπογράμμισε πως η οδική ασφάλεια επιτυγχάνεται με απλούς τρόπους: «Να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, να φοράμε πάντα ζώνη-κράνος, όταν δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν δεν θα κοιτάμε το κινητό αλλά το δρόμο ».

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και η υφυπουργός Μετανάστευσης κ. Σέβη Βολουδάκη

που τόνισε πως οδική ασφάλεια σημαίνει «ασφαλείς δρόμοι, και αυτό είναι ευθύνη δικιά μας, της πολιτείας να έχουμε ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Και για πρώτη ορά έχουμε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο και τα έργα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν από που και πως θα συνεχιστούν.Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η οδηγική συμπεριφορά . Το ότι δεν πίνουμε και αυτό αφορά τα νέα παιδιά , να τηρούμε τον ΚΟΚ και από εκεί και πέρα είναι ευθύνη της τροχαίας, της αστυνομίας να κρατάει τις συμπεριφορές αυτές στα όρια του νόμου. Από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς ως γονείς, δάσκαλοι να το διδάξουμε στα νέα παιδιά που τώρα παίρνουν το δίπλωμα τους, που βγαίνουν στους δρόμους, που διασκεδάζουν μέχρι αργά! Να περάσουμε το μήνυμα ότι “οδηγώ με ασφάλεια ,σημαίνει ότι σώζω τη ζωή μου και τη ζωή των άλλων.”».

Ερωτηθείσα για τα παράπονα πολλών πολιτών πως τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ είναι φοροεισπρακτικά η υφυπουργός απάντησε πως «μπορεί ο ΚΟΚ να έχει χαρακτήρα των αυστηρών προστίμων, έχει σίγουρα όμως συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα που δείχνουν ότι με την εφαρμογή του έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα θανατηφόρα ατυχήματα. Άρα και μόνο το ότι έχουμε αυτό το κέρδος, μια ζωή να έχει σωθεί, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται με το νέο ΚΟΚ».

Στα πλαίσια της συζήτησης ρωτήθηκαν οι παρευρισκόμενοι για το λάθος που κάνουν οι ίδιοι οδηγώντας με την κ. Βολουδάκη να απαντάει πως «επειδή όταν οδηγώ είτε είμαι μόνη μου, είτε τα παιδιά πίσω, δεν θέλω να μου αποσπά την προσοχή το τηλέφωνο και το βάζω στη δόνηση και το αφήνω δίπλα μου. Με το που ακούω να δονείται, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να παραδεχθώ ότι μου αποσπά την προσοχή και ή θα κοιτάξω να δω ποιος είναι ή θα το σηκώσω για να δω ποιος είναι».

Την πρωτοβουλία της ΕΚΟ χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Αλόγλου συμπληρώνοντας πως «έχει θετικό αποτύπωμα», ενώ ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης παρατήρησε ότι « αυτό που απουσιάζει από τον Έλληνα οδηγό είναι η παιδεία και η έλλειψη κατανόησης ότι η οδηγική ασφάλεια είναι πολύ σημαντική.».