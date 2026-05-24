Αιώνιο παράδειγμα αντίστασης και αγώνα η Μάχη της Κρήτης – Στιγμιότυπα από την εκδήλωση στο Μάλεμε

Αιώνιο παράδειγμα αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία αποτελεί η “Μάχη της Κρήτης” όπως τονίστηκε στην καταληκτική εκδήλωση το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών, αρκετών απογόνων των πολεμιστών της Μάχης και η φετινή εκδήλωση.

“85 χρόνια μετα με βαθιά αισθήματα συγκίνησης , ευγνωμοσύνης και υπερηφάνειας , όλοι εμείς εδώ , παρουσία των απογόνων των συμμάχων μας , τιμούμε την επέτειο της ηρωικής Μάχης της Κρήτης, εκεί όπου Κρήτες, γυναίκες, γέροντας και παιδιά υψωσαν ανάστημα , πολέμησαν γενναία τον εισβολέα, τον παγκόσμιο εχθρό , τον ναζισμό” τόνισε στο χαιρετισμό του ο υφυπουργός Εθν. Άμυνας κ. Αθ. Δαβάκης. Για μια μάχη “των ελεύθερων δημοκρατικών δυνάμεων και κρατών , ενάντια στις δυνάμεις του φασισμού και του ολοκληρωτισμού,που είχαν ήδη προελάσει και καταλάβει όλη σχεδόν την Ευρώπη και τη χώρα μας” μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής. Ακολούθησε ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης που για άλλη μια χρονιά έθιξε το ζήτημα της διεκδίκησης του αεροδρομίου για την τοπική κοινωνία. “Για πολλά χρόνια είχαμε τη μεγάλη τιμή να αποδεχόμαστε στις επετειακές μας εκδηλώσεις τους βετεράνους της Μάχης , ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα και που με την παρουσία τους κρατούσαν ζωντανή τη μνήμη της ιστορίας” υπογράμμισε ο κ. Μαλανδράκης.