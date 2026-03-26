Αιματηρό περιστατικό στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων

Αιματηρό επεισόδιο με τον τραυματισμό ενός 24χρονου σημειώθηκε χθες Τετάρτη στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος υπήκοος Σουδάν κατήγγειλε ότι ένας 41χρονος Ελληνας τον τραυμάτισε με αυτοσχέδιο ξυράφι πίσω από το αυτί.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ενώ ο 41χρονος αντιμετωπίζει πλέον και την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης.