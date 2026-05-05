Αιματηρό περιστατικό στο Ηράκλειο: Ένταλμα σύλληψης για 21χρονο – Κάνει αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ενώ τον ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ

Και επισήμως καταζητούμενος είναι εδώ και λίγες ώρες ο 21χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον φίλο του και συγχωριανό του στο νεκροταφείο χωριού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το μεσημέρι της Κυριακής!

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου “Πατρίς”, ο ίδιος ανεβάζει στόρι και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κρατά ενήμερους τους φίλους του για το που βρίσκεται και πως περνάει, οι ανακριτικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα για τη σύλληψή του και οι αστυνομικοί τον αναζητούν για να τον συλλάβουν.

Ο νεαρός που έχει και στο παρελθόν απασχολήσει την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη στο βίντεο που ανάρτησε το πρωί της Τρίτης, βρίσκεται μέσα σε όχημα που κινείται σε επαρχιακό δρόμο, ακούει κρητική μουσική και συγκεκριμένα το τραγούδι «Μέθη» του Βασίλη Σταυρακάκη ενώ είναι με παρέα καθώς είναι συνοδηγός.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ του 21χρονου και ενός 24χρονου φίλου του με τον οποίο το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους δεν είναι καλές. Μάλιστα και οι δύο παλιοί γνώριμοι των διωκτικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί έχουν απασχολήσει για διάφορα περιστατικά που φέρεται να είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν. Αυτό που τους χωρίζει, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες είναι το ότι ο ένας φέρεται να κατηγορεί τον άλλο για κάποιο περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό.

Οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας, σύμφωνα με το ένα σενάριο φέρονται να έδωσαν ραντεβού στο νεκροταφείο για να ορκιστούν πάνω από συγκεκριμένο τάφο, ίσως, όπως εκτιμούν κάποιες πηγές, τα πράγματα να μην πήγαν όπως τα σχεδίασαν και ο δράστης που αναζητείται πυροβόλησε αρκετές φορές με εννιάρι πιστόλι στο αριστερό πόδι του θύματος.