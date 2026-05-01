Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς στο Ηράκλειο έξω από γνωστό μπαρ της πόλης. Τρία άτομα, δύο εκ των οποίων φέρεται να είχαν όπλα και ο τρίτος μαχαίρι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 57χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο του μπαρ.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείου με τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό πόδι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο, ενώ στο σημείο του επεισοδίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντοπίστηκε και κάλυκας όπλου.

Για το επεισόδιο συνελήφθη ένας 23χρονος, αναζητείται ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί, καθώς και ένα τρίτο άτομο αγνώστων έως τώρα, στοιχείων.