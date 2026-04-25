Αιματηρό επεισόδιο στην Κριτσά Λασιθίου

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη (23/04) στην Κριτσά Λασιθίου, ανάμεσα σε δύο αδέρφια, κτηνοτρόφους και έναν 36χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ηρακλειώτικη ιστοσελίδα Creta 24, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν τα δύο αδέρφια ηλικίας 34 και 27 ετών και η 68χρονοι μητέρα τους, οι οποίοι φέρονται να εξύβρισαν τον 36χρονο κάτοικο της περιοχής, o oποίος υποστηρίζει ότι τα ζώα τους μπαίνουν στην περιουσία του προκαλώντας καταστροφές.

Τα δύο αδέρφια αφού εξύβρισαν τον 36χρονο, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο 27χρονος χτύπησε με ποιμενική ράβδο τον 36χρονο προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ ο 34χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον στο δεξί χέρι.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους συνελήφθησαν.