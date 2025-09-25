Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο τραυματίες από μαχαίρι

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά.

Οπως μεταδίδει η εφημερίδα “Πατρίς“, δύο άνδρες κάτοικοι της περιοχής με συγγενική σχέση μεταξύ τους, εντοπίστηκαν τραυματισμένοι σε χωράφι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Οι δύο άνδρες, μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επειδή η κατάσταση τους είναι σοβαρή, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή τους στο ΠαΓΝΗ με δύο ασθενοφόρα, ένα του ΕΚΑΒ Μοιρών και ένα του Κέντρου Υγείας Μοιρών, συνοδεία ιατρικού προσωπικού.