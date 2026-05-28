Αιματηρή συμπλοκή στα Χανιά – Στη ΜΕΘ ένας 30χρονος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, νοσηλεύεται ένας 30χρονος άντρας μετά από αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 23:00 η ΕΛ.ΑΣ δέχθηκε κλήση για περιστατικό στο Κολυμπάρι όπου εντόπισε στο σπίτι του τον 30χρονο με τραύματα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.