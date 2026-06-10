Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος για τους φόνους της συντρόφου του και του γιου της

Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, μέσα στο σπίτι τους, στον Λόγγο του Αιγίου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο θυμάτων το μεσημέρι της Τρίτης και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς.