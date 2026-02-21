Αίγιο: Σύλληψη 45χρονου για πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων

Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 45χρονος, ο οποίος ομολόγησε οτι πυροβόλησε εναντίον τεσσάρων ανηλίκων (ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι) περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02) στο Αίγιο ισχυριζόμενος ότι έκαναν φασαρια!

Οπως μετέδωσε το ertnews, τα θύματα περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο και ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Η υγεία των παιδιών δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς τα τραύματα είναι από σκάγια στους μηρούς τους.