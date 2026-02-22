menu
Ελλάδα

Αίγιο: Δύο όπλα κατείχε παράνομα ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον ανηλίκων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους πυροβολισμούς κατά ανηλίκων στο Αίγιο από 46χρονο άνδρα.

Όπως μεταδίδει η Καθημερινή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την αυτοψία που έγινε στην περιοχή που σημειώθηκε το επεισόδιο, οι αστυνομικοί «εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».

Στη συνέχεια, δε, διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου».

Μάλιστα, σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ ο ίδιος παρέδωσε ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Λίγο νωρίτερα, εντοπίστηκε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα ο σκελετός της καραμπίνας με την οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 46χρονος που έχει συλληφθεί «έλυσε» το κυνηγετικό όπλο και το πέταξε στο ποτάμι σε μια προσπάθεια να κρύψει οποιοδήποτε ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος του.

Κατά τη σύλληψή του ωστόσο, αφού ομολόγησε πως ήταν εκείνος που πυροβόλησε κατά της παρέας των εφήβων, υπέδειξε το σημείο που είχε «κρύψει» την καραμπίνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου.

