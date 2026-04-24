Αίγινα: 16χρονη απείλησε με σουγιά συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου

Στη σύλληψη μιας 16χρονης η οποία απείλησε με σουγιά συμμαθητές της, σε στάση λεωφορείου, μετά το σχόλασμα, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, για το συμβάν ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου τους, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.

Σε βάρος της ανήλικής σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.