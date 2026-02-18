Αιγάλεω: Επεισοδιακή καταδίωξη – Συνελήφθη 21χρονος

Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω ένας 21χρονος οδηγός αυτοκινήτου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:10 στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Ανδριανουπόλεως, πλήρωμα περιπολικού έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο 21χρονος δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών, έσβησε τα φώτα του οχήματός του και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε από τη λεωφόρο Θηβών στη λεωφόρο Αθηνών και από εκεί στον παράδρομο του Κηφισού, όπου ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Ο 21χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του βεβαιώθηκαν και πρόστιμα για τροχονονομικές παραβάσεις.