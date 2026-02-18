menu
Ελλάδα

Αιγάλεω: Επεισοδιακή καταδίωξη – Συνελήφθη 21χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω ένας 21χρονος οδηγός αυτοκινήτου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:10 στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Ανδριανουπόλεως, πλήρωμα περιπολικού έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο 21χρονος δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών, έσβησε τα φώτα του οχήματός του και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε από τη λεωφόρο Θηβών στη λεωφόρο Αθηνών και από εκεί στον παράδρομο του Κηφισού, όπου ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Ο 21χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του βεβαιώθηκαν και πρόστιμα για τροχονονομικές παραβάσεις.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

