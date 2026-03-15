Αιγαίο: Σφύζουν οι θαλάσσιες σπηλιές από ζωή

«Σφύζουν οι θαλασσινές σπηλιές από ζωή, όπως τις καταγράφουν οι υπέρυθρες κάμερες της MOm σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας αναπαραγωγικής περιόδου!» όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η MOm. Όπως επισημαίνεται «Στην φωτογραφία, εννέα φώκιες (κυρίως ενήλικες και απογαλακτισμένα μικρά) κοιμούνται γαλήνια σε μικρή θαλασσινή σπηλιά του Κεντρικού Αιγαίου»

Η MOm, ιδρυθείσα το 1988, είναι μια ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Προκειται για μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, που δραστηριοποιείται για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του μοναδικού είδους φώκιας της Μεσογείου και του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη.