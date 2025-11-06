Αιφνίδιος θάνατος των ΕΛΤΑ

Μετά την αναγγελία κλεισίµατος 204 καταστηµάτων των ΕΛΤΑ από 3/11/25 και ύστερα, δηµιουργείται κενό στην εξυπηρέτηση των πολιτών στις µικρές επαρχιακές πόλεις. Πρόκειται για στοχευµένη αναδιάρθρωση. Ανοίγεται δε ο δρόµος για συνεργασία µε εργολάβους. Φήµες κυκλοφορούν ότι το «Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής» παραχωρείται σε ιδιώτη που διαθέτει ροµποτικά συστήµατα. Τούτο, εκτός από οικονοµικό ενδιαφέρον, αποκτά και πολιτικές σκοπιµότητες.

Έχουµε, λοιπόν, τον ξαφνικό θάνατο 204 υποκαταστηµάτων των ΕΛΤΑ. Προηγήθηκε στοιχειώδης διαβούλευση στη ∆ιοίκηση των ΕΛΤΑ ή πρόκειται για προχειρότητα; Λέγεται ότι τις υπηρεσίες των υπό κατάργηση υποκαταστηµάτων, θα απορροφήσουν τα ΚΕΠ!!!

Αντί στο κράτος να γίνονται παραγωγικές µεταρρυθµίσεις µε τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων, συρρικνώνονται οι υπάρχουσες υπηρεσίες και ανοίγονται λεωφόροι προς χάρη ιδιωτών και εργολάβων, να καλύψουν το χάσµα. Την ξαφνική κατάργηση των ΕΛΤΑ, που ερηµοποιείται η επαρχία, την έµαθαν όχι µόνο οι ιδιώτες αλλά και ο πολιτικός κόσµος τελευταία.

Η επερχόµενη υποβάθµιση της καθηµερινότητας στην ελληνική περιφέρεια πλήττει τις κοινωνίες, περισσότερο δε τους ηλικιωµένους που αξιοποιούν τα ΕΛΤΑ για την αλληλογραφία τους και την πληρωµή λογαριασµών. Οι δηµότες αντιµετωπίζονται ως παρίες και εξυπηρετούνται τιµωρητικώς. Επί τούτο αναµένεται ευρύτερη αντίδραση από τα κατά τόπους αυτοδιοικητικά καταστήµατα, που ζητούν άρση της απόφασης για τα «λουκέτα», αδυνατώντας να κατανοήσουν µε τι κριτήρια, αν ήταν σωστά, αποφασίστηκε το κλείσιµο τόσων καταστηµάτων στα ΕΛΤΑ, που θα επιφέρουν τεράστιο πλήγµα στην ερηµωθείσα επαρχία.

Η ∆ιοίκηση των Ταχυδροµείων απαντά ότι όλα αυτά γίνονται για την αναδιάρθρωση τους «µε έµφαση στην αποτελεσµατικότητα και βιωσιµότητα της εταιρείας». Σηµειώνουν ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ελάχιστη εµπορική παραγωγικότητα, η µείωση δε των παρεχοµένων υπηρεσιών υπερέβη το 50% και το κόστος λειτουργίας των καταστηµάτων έφτασε το 45% της συνολικής απάτης της εταιρείας.

Απότοκος τούτων η στροφή πολλών να εξυπηρετούνται µέσω διαδικτύου. Ωστόσο παραιτήθηκε ο ∆ιευθυντής των ΕΛΤΑ, αλλά τούτο δεν συνιστά υπαναχώρηση.