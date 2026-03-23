AI και το µέλλον των ειδήσεων

» Τα βασικά σηµεία από το συνέδριο του Ινστιτούτου Reuters

Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τεχνητή νοηµοσύνη στην ερευνητική δηµοσιογραφία και στο fact-checking; Πώς (δεν) καλύπτουν οι δηµοσιογράφοι την τεχνητή νοηµοσύνη;

Αυτά ήταν µερικά από τα ερωτήµατα που εξετάστηκαν στο φετινό συνέδριο «AI and the Future of News», που διοργάνωσε το Reuters Institute for the Study of Journalism στις 17 Μαρτίου, µε µια σειρά συζητήσεων πάνελ, διαθέσιµες και διαδικτυακά.

Όσον αφορά την κάλυψη της τεχνητής νοηµοσύνης, η εξειδικευµένη ορολογία και τα «αφηγήµατα των µεγάλων τεχνολογικών εταιρειών» µπορεί να είναι αποθαρρυντικά για δηµοσιογράφους που δεν είναι ειδικοί, ανέφεραν η Νίαµ ΜακΙντάιρ (Niamh McIntyre) από το Bureau of Investigative Journalism και η Τζοάνα Κάο (Joanna Kao) του Pulitzer Center. Η επικοινωνία µε άλλους δηµοσιογράφους και ειδικούς µπορεί να βοηθήσει τους ρεπόρτερ να αποκωδικοποιήσουν την τεχνητή νοηµοσύνη.

Η έλλειψη δηµόσιας πληροφόρησης αφήνει ορισµένα θέµατα για την τεχνητή νοηµοσύνη στο σκοτάδι, ανέφερε η ΜακΙντάιρ. Για να αντιµετωπιστεί αυτό, οι δηµοσιογράφοι µπορούν να στραφούν σε πηγές που ενδέχεται να είναι πιο πρόθυµες να µιλήσουν, όπως οι χαµηλότερα αµειβόµενοι εργαζόµενοι σε τεχνολογικές εταιρείες, πρόσθεσε. Η περαιτέρω διερεύνηση των ισχυρισµών διάφορων ανθρώπων µπορεί, επίσης, να αποκαλύψει νέα θέµατα, σύµφωνα µε την Κάο.

Έρευνα µε τεχνητή νοηµοσύνη, αλλά πάντα µε επαλήθευση

Η τεχνητή νοηµοσύνη υποστηρίζει τις έρευνες µικρότερων, περιορισµένων σε πόρους συντακτικών οµάδων, για παράδειγµα µέσω της ανάλυσης δεδοµένων, επεσήµανε η Ελφρέντα Κέβιν-Αλερέτσι (Elfredah Kevin-Alerechi) από το Colonist Report. Ωστόσο, η επαλήθευση είναι απαραίτητη, προειδοποίησε, σηµείο το οποίο επναέλαβαν ο Ράιαν ΜακΝιλ (Ryan McNeill) του Reuters και ο Σόντρε Ούλβουντ Σόλσταντ (Sondre Ulvund Solstad) από τον Economist, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το vibe-coding.

Επειδή τα αποτελέσµατα της τεχνητής νοηµοσύνης βασίζονται στα δεδοµένα µε τα οποία έχει εκπαιδευτεί, η έλλειψη αξιόπιστων δεδοµένων, για παράδειγµα σε αγροτικές περιοχές, αποτελεί σηµαντική πρόκληση, σηµείωσε η Αλερέτσι. «Γι’ αυτό, λέω στους δηµοσιογράφους ότι η τεχνητή νοηµοσύνη δεν µπορεί να σας πάρει τη δουλειά – γιατί µπορείτε να πάτε στο πεδίο», είπε, επισηµαίνοντας τις ευκαιρίες που δηµιουργούν αυτά τα κενά δεδοµένων για τους ρεπόρτερ.

Η τεχνητή νοηµοσύνη ως εργαλείο fact-checking

Παρά τον ρόλο της στη διάδοση της παραπληροφόρησης, η τεχνητή νοηµοσύνη αποτελεί, επίσης, ένα ισχυρό εργαλείο fact-checking. Οργανισµοί fact-checking, όπως το Maldita και το Full Fact, χρησιµοποιούν Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models, LLMs) για τον εντοπισµό και την κατηγοριοποίηση ισχυρισµών. Για τον έλεγχο των εκλογών του Ηνωµένου Βασιλείου το 2024, το Full Fact χρησιµοποίησε το LLM BERT της Google Research, το οποίο έχει εκπαιδευτεί πάνω σε εκατοµµύρια προτάσεις σε περισσότερες από 100 γλώσσες, για να φιλτράρει ισχυρισµούς βάσει θέµατος και λέξεων-κλειδιών προκειµένου να εντοπίζει τους πιο σηµαντικούς προς επαλήθευση ισχυρισµούς. Παράλληλα, το Aos Fatos αναπτύσσει το «Busca Fatos», ένα εργαλείο newsroom για τη διεξαγωγή fact-checking σε ζωντανή κάλυψη.

Η προσέγγιση του Guardian για την τεχνητή νοηµοσύνη

Η εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοηµοσύνη και τους περιορισµούς της είναι υποχρεωτική για τους δηµοσιογράφους του Guardian, οι οποίοι χρησιµοποιούν την τεχνητή νοηµοσύνη για την επιµέλεια των σελίδων θεµατικών ενοτήτων (tag pages) του µέσου και για την υποστήριξη πολύπλοκων ερευνών, όπως αυτή που εξετάζει 100 χρόνια αντιµεταναστευτικής ρητορικής στο Βρετανικό Κοινοβούλιο χρησιµοποιώντας LLMs, ανέφερε ο Κρις Μόραν (Chris Moran) του Guardian. Το µέσο παραµένει επιφυλακτικό όσον αφορά την ανάπτυξη chatbots, όπως αυτά που χρησιµοποιούν οι FT και Washington Post, λόγω ζητηµάτων ακρίβειας και λογοδοσίας, πρόσθεσε ο Moran.