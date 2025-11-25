Αγροτοκτηνοτρόφοι

menu
Χρήστος Πλέσσας
Πρωθυπουργός είναι, εφαρµόζει πολιτικές που για άλλους γίνονται αρεστές, για άλλους όµως, και µάλιστα εξοργισµένους αγρότες και κτηνοτρόφους, αντιπαθής και δυσάρεστος. Τις αποδοκιµασίες δεν τις άντεξε στο αεροδρόµιο «∆ηµόκριτος» της Αλεξανδρούπολης και για να µη γίνει δέκτης διαµαρτυριών απ’ τους συγκεντρωµένους των φορέων, στους οποίους είχε υποσχεθεί και επιδοτήσεις, φυγαδεύτηκε «σαν κλέφτης» από την πίσω πόρτα του αεροδροµίου µε προορισµό την Κοµοτηνή.

∆εκαπέντε µήνες από την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έστειλε στο ξεκλήρισµα εκατοντάδες οικογένειες κτηνοτρόφων δεν έχει γίνει τίποτα µε τις επιδοτήσεις. Οι διαβεβαιώσεις για την καταβολή του 70% της δικαιούµενης ενίσχυσης µέχρι τέλους Νοεµβρίου τρέχοντος έτους δεν ικανοποιεί τους αγροτοκτηνοτρόφους.

Το ότι ο κ. Μητσοτάκης ήθελε ν’ αποφύγει τα µπλόκα των αγροτών διαψεύστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ξέφυγε από τους αγροτοκτηνοτρόφους, για να βρεθεί στα εγκαίνια του νέου σταθµού συµπίεσης φυσικού αερίου του ∆ΕΣΦΑ στην Κοµοτηνή. Θα µπορούσε να περίµενε, ν’ άκουγε τα οργισµένα συνθήµατα των συγκεντρωθέντων µε τρακτέρ, να τους υπόσχεται ότι όλα θα τακτοποιηθούν και να µην έδινε την εντύπωση του φυγαδευµένου από την πίσω πόρτα. Σίγουρα η περιοχή της Κοµοτηνής θα γίνει κέντρο προώθησης του αµερικανικού LNG στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν χρειαζόταν η εικόνα ενός φοβισµένου αξιωµατούχου της πολιτικής να φυγαδευτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Η αντοχή και η ανοχή των αγροτοκτηνοτρόφων και η κινητοποίηση τους στους δρόµους συνιστά ένδειξη οργής και απειλητικότητα από τα στρώµατα της υπαίθρου που στήριζαν γενναιόδωρα το κόµµα της Ν.∆. µε τις υποσχέσεις του.

Μπορεί οι απόψεις της Ε.Ε. για την Κοινή Αγροτική Πολιτική να µην ικανοποιεί τις 27 χώρες των Βρυξελλών µερικές των οποίων θεωρούν κατόρθωµα, να ξεγελάσουν την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία µε το τι ποσόν πρέπει να καταβάλλουν απ΄ τον ευρωπαϊκό και τον δικό του προϋπολογισµό στους δικαιούχους.

Το σύστηµα ενίσχυσης των αγροτοκτηνοτρόφων, των αλιέων, µελισσοκόµων και όσων εντάσσονται στη διάθεση µέρους των όσων κέρδιζαν τον χρόνο και τώρα το ‘χασαν, είναι το µόνο που µπορούν να επιλέξουν οι Ευρωπαίοι, αν και είναι αδύνατο να καθοριστεί το εισόδηµα τους, τα στρέµµατα, που έχει ο καθένας τι είναι, τι είδους και πόσα ζώα κατέχει, τι γάλα και κρέας παράγει.

Αµελητέα τα «λαθάκια» του πρωθυπουργού, που οι κακοπροαίρετοι τα µεγαλώνουν και τα κρεµούν στα «µανταλάκια».

