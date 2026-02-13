Αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Στο Σύνταγμα έφτασαν περί τα 70 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, τα οποία συμμετέχουν στην προγραμματισμένη, από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων, συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη τη χώρα μπροστά από τη Βουλή.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε επικοινωνία που είχε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίστηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Τσιάρα.

Σημειώνεται ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν σήμερα, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.