Αγρότες των Χανίων: Παραμένουν τα προβλήματα – Συμμετοχή σε κινητοποίηση στην Αθήνα

Με προορισμό τον Πειραιά και την Αθήνα αναχωρούν το βράδυ της Πέμπτης από το λιμάνι της Σούδας, οι αγρότες της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” και άλλων συλλόγων προκειμένου να συμμετέχουν στη διήμερη κινητοποίηση.

Η κινητοποίηση την Παρασκευή 13 και το Σαββάτο 14 Φεβρουαρίου διοργανώνεται από την “Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων”, στην οποία μετέχουν 62 μπλόκα από όλη τη χώρα για την κινητοποίηση στην Αθήνα.

Σε δήλωση του από το λιμάνι ο πρόεδρος της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” κ. Κώστας Λιλικάκης υπογράμμισε πως «αυτή είναι η άλλη μορφή κινητοποίηση μετά τα μπλόκα. Αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη να αποσυρθούν και τα 62 μπλόκα συντεταγμένα, αλλά τα βασικά προβλήματα δεν λύθηκαν. Συνεδριάσαμε στις 4 Φεβρουαρίου και αποφασίσαμε την κινητοποίηση στην Αθήνα. Αυτό που δεσμεύτηκε ήταν να δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο από 1η Νοεβρίου στην αντλία, ένα αίτημα που έχουμε εδώ και 15 χρόνια, όπως δίνουν στους εφοπλιστές και στους βιομήχανους. Άλλα αιτήματα όμως δεν έχουν ικανοποιηθεί: Για το κόστος παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, κανονισμός του ΕΛΓΑ που να καλύπτει το 100% της ζημίας, αντιμετώπιση της ευλογιάς για τα ζώα. Για αυτό και ο αγώνας συνεχίζεται!».