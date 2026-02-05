Αγρότες Ηρακλείου: Ετοιμασίες για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣ) Ηρακλείου με ανακοίνωσή της καλεί σε συνέλευση όλους τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους του Ν. Ηρακλείου , που θα πραγματοποιηθεί στις Αρχάνες στην αίθουσα ΚΑΠΗ το Σάββατο 7 Φλεβάρη στις 7 μ.μ., «για να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Φλεβάρη , όπως αποφασίστηκε στην σημερινή πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε στη Νίκαια Λάρισας».

Επίσης αναφέρει:

«Με παρακαταθήκη τον πολυήμερο σκληρό αγώνα επιβίωσης που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, και με όπλα μας την ενότητα που λειτούργησε σαν «ένα μπλόκο» να συνεχίσουμε ώστε αυτός ο αγώνας που δίνουμε για την επιβίωση μας να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ το επόμενο διάστημα συμμετέχοντας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Αθήνας.

Ο αγώνας μας δεν είναι «μια κι έξω», χρειάζεται αντοχή και διαρκή σύγκρουση με την αιτία που μάς έβγαλε μαζικά στον δρόμο και παραμένει: Την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που με όχημα την ΚΑΠ της ΕΕ μας διώχνει από τη γη και την παραγωγή μας . Από τη δουλειά δηλαδή που έχουμε μάθει να κάνουμε για να ζούμε εμείς και οι οικογένειες μας.

Κάτω από την πίεση του αγώνα μας αποσπάσαμε κάποιες μικρές βελτιώσεις και διορθωτικές κινήσεις όπως ότι το ρεύμα θα πάει στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα , την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και κάποιες αόριστες υποσχέσεις για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέσω του προγράμματος de minimis στο μέλλον.

Στο κάλεσμα της ΕΟΑΣΗ να μην λείψει κανείς βιοπαλαιστής αγροτοκτηνοτρόφος που βλέπει τη ζωή και το μέλλον του να τσακίζονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης , της ΕΕ και της ΚΑΠ».

Καταλήγοντας τονίζει: «Όλοι το Σάββατο 7 Φλεβάρη στην αίθουσα ΚΑΠΗ στις Αρχάνες στις 7 μ.μ. για να σχεδιάσουμε οργανωμένα και μαζικά την άνοδο μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας μαζί με τους συναδέλφους μας από την υπόλοιπη χώρα , μαζί με τα μπλόκα της αγροτιάς που συσπειρώνονται στις γραμμές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων , μαζί με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».