Άγρια πουλιά στην Κρήτη: Ελεύθεροι πρεσβευτές της Φύσης (φωτ.)

Η παρατήρηση και φωτογράφιση των πουλιών δεν είναι µόνο αισθητική εµπειρία , είναι µια πράξη σεβασµού προς το φυσικό περιβάλλον. Η απώλεια βιοτόπων, η ρύπανση και η κλιµατική αλλαγή απειλούν πολλά είδη, όµως κάθε φωτογραφία µπορεί να γίνει ένα µικρό µήνυµα ελπίδας και υπενθύµιση ότι η φύση δεν είναι δεδοµένη.

Όλες οι φωτογραφίες έγιναν κατά την διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Η φύση τότε ανέκαµψε µε ταχύτατους ρυθµούς , εκατοντάδες πουλιά εµφανίστηκαν και οµόρφυναν τον κόσµο .

Οι φωτογραφίσεις έγιναν στο νοµό Χανίων και συγκεκριµένα Σούδα, Κίσσαµο, Ακρωτήρι , Λίµνη Αγυιάς Γεωργιούπολη .

Καλή θέαση