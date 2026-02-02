Άγρια φύση στο κέντρο των Χανίων

Αντιµετώποι µε ένα όχι και τόσο συνηθισµένο συµβάν για το κέντρο της πόλης βρέθηκαν οδηγοί και περιπατητές χθες το απόγευµα στην οδό Α. Παπανδρέου (∆ηµοκρατίας) στο ύψος της µε την οδό Μιχελιδάκη.

Γεράκι εφόρµησε από ψηλά και άρπαξε περιστέρι το οποίο και καθήλωσε στο οδόστρωµα! Η εµφάνιση ενός αυτοκινήτου έσωσε το περιστέρι, καθώς το γεράκι αναγκάστηκε να το αφήσει για λίγο, καθώς λίγο µετά το άρπαξε και πάλι αυτή τη φορά στο ύψος της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Χανιών.

Και πάλι ένα αυτοκίνητο που κατέβαινε την Α. Παπανδρέου τρόµαξε το γεράκι που ανέβηκε και πάλι ψηλά ενώ το περιστέρι κατάφερε και κρύφτηκε κάτω από ένα παρκαρισµένο όχηµα.