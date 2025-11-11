Αγωνιστική Κίνηση κατά των Πλειστηριασμών: Σώθηκε το σπίτι μιας οικογένειας

Το σπίτι μιας οικογένειας στα Χανιά σώθηκε από πλειστηριασμό, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Αγωνιστική Κίνηση κατά των Πλειστηριασμών – Χανιά, η οποία κάνει λόγο για γνωστή εταιρεία που τελικά έκανε πίσω και δέχθηκε την πρόταση της οικογένειας.

Όπως σημειώνει:

Με συντονισμένη προσπάθεια, με ανυποχώρητη στάση, με εμπιστοσύνη και αγωνιστικότητα, το Κίνημα από τα κάτω νίκησε!

Συλλογικά μπορούμε να έχουμε ΝΙΚΕΣ!

Ευχαριστούμε την ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ για την παρέμβαση και την συνεργασία. Χαιρετίζουμε αγωνιστικά και δυναμώνουμε τους κοινούς μας αγώνες.

Η ΣΤΕΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!».