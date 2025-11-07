menu
Αγωνιστική Κίνηση κατά των Πλειστηριασμών Χανιά: «Fund» προχωρά σε πλειστηριασμό σπιτιού απορρίπτοντας κάθε πρόταση για διακανονισμό»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει – γνωστοποιεί ότι fund προχωρά σε πλειστηριασμό κατοικίας στα Χανιά παρά το γεγονός ότι η οικογένεια  «έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πετύχει μια ρύθμιση της απαίτησης του fund».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «τις επόμενες μέρες το σπίτι μιας οικογένειας στα Χανιά βγαίνει σε πλειστηριασμό. Το γεγονός, δυστυχώς, δεν αποτελεί είδηση. Χιλιάδες σπίτια στα Χανιά και σε όλη τη χωρα βγαίνουν στο σφυρί. Το πρόβλημα της στέγης για τους πολλούς γίνεται ασφυκτικό σε μια χωρα πτωχευμένη, σε μια πόλη για τουρίστες και όχι για τους κατοίκους-εργαζόμενους.
Τι καινούργιο, όμως, έχει αυτός ο πλειστηριασμός;
Γιατί επικεντρώνουμε τον αγώνα μας και την παρέμβασή μας σ αυτόν;
Πρόκειται για το σπίτι της οικογένειας Μ. η οποία έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πετύχει μια ρύθμιση της απαιτησης του fund (INTRUM), συγκεντρώνοντας το ποσό των 20.000€ (μετρητά) και προτείνοντας μηνιαία δόση άνω των 500€.
Παρ όλα αυτά το fund απέρριψε κάθε πρόταση και προχωρά στον πλειστηριασμό στις 12/11.
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι στόχος τους δεν είναι η ρεαλιστική και βιώσιμη εξυπηρέτηση του χρέους, αλλά η αρπαγή των σπιτιών μας, η ληστεία και η περιθωριοποίηση των πιο αδύναμων.
Οι πρακτικές αυτές, το θράσος τους, η αναλγησία, η εξωφρενική άνεσή τους, η ασυδοσία με την οποία ενεργούν τα funds και οι servisers, η διασπορά του φόβου και της απελπισίας για το αύριο σε ένα πληθυσμό που δοκιμάζεται σκληρά, πάνω απο 15 χρόνια απο τις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, παραπέμπουν στην αποικιοκρατική μέθοδο που εφάρμοσαν διαχρονικά οι κυρίαρχοι αυτού του κόσμου καταστρεφοντας τόπους και εξαφανίζοντας πληθυσμούς
Αυτά που ζούμε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα (καταστολή, σκάνδαλα, βια, διαπλοκή, φτωχοποίηση), τα συναντάμε μόνο σε χώρες-αποικίες και σε λαούς που έχουν υποδουλωθεί στα ξένα και ντόπια συμφέροντα.
ΠΟΛΕΜΑΜΕ για την αποτίναξη της νέας αποικιοκρατίας.
ΠΟΛΕΜΑΜΕ για επιβίωση με αξιοπρέπεια.
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΎ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ Η Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!
Αγωνιστική Κίνηση κατά των Πλειστηριασμών Χανιά»

