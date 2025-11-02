Ευχαριστήρια ανακοίνωση σχετικά με την εκδήλωση «Αγωνιστές της Κρητικής Αντίστασης, την περίοδο της ναζιστικής κατοχής: η εκτέλεση των πέντε (27 Οκτωβρίου 1943)» εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση αλλά και η Οργανωτική Επιτροπή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση (καθώς και του Οπτικοακουστικού Αρχείου Ελληνικής Προφορικής και Τοπικής Ιστορίας), αλλά και εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας με τίτλο «Αγωνιστές της Κρητικής Αντίστασης, την περίοδο της ναζιστικής κατοχής: η εκτέλεση των πέντε (27 Οκτωβρίου 1943)», θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης, την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Γεωργία Μηλάκη και το Περιφερειακό Ταμείο για τη στήριξή τους. Επιπλέον, ευχαριστούμε τους Δήμους Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσίων για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Αναλυτικά, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον Δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων κ. Μανώλη Κοκοσάλη για την υποστήριξη και την παρουσία του και για τον χαιρετισμό που απηύθυνε, καθώς δύο από τους εκτελεσθέντες αξιωματικούς κατάγονταν από τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων (πρόκειται για τους Αντώνιο Μπετεινάκη και Παναγιώτη Μπέρκη). Επιπρόσθετα, ευχαριστούμε και τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Ντουράκη.

Ευχαριστούμε, επίσης, για την υποστήριξη τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κυρία Καλλιόπη Αποστολογεωργάκη για την παρουσία της, καθώς μετέφερε το μήνυμα του Δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου, με δεδομένο ότι δύο από τους εκτελεσθέντες αξιωματικούς, ο Ιωάννης Ζωγραφάκης και ο Μιχαήλ Πατεργιανάκης κατάγονταν από το σημερινό Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Από τον Δήμο Ηρακλείου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία, παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κυρία Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών κ. Γιώργος Σισαμάκης. Επιπρόσθετα, αναγνώστηκε χαιρετισμός του Στρατηγού ε.α. Δημόκριτου Ζερβάκη, στον οποίο και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. Επίσης, ευχαριστούμε τον πατέρα Εμμανουήλ Αντωνακάκη, εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, που απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του.

Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στους πέντε αξιωματικούς της Εθνικής Αντίστασης Εμμ. Γιακουμάκη από τον Μοχό, Ι. Ζωγραφάκη από το Καστέλλι, Π. Μπέρκη από το Μεταξοχώρι, Α. Μπετεινάκη από τις Αρχάνες και Μιχ. Πατεργιανάκη από τη Βόνη, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς, στις 27 Οκτωβρίου 1943, στην Αγιά Χανίων. Μέσα από ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό και προσωπικές μαρτυρίες, αναδείχθηκε η αντιστασιακή δράση και η θυσία τους κατά τη διάρκεια της κατοχής. Στο τέλος της ημερίδας, απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα στις οικογένειες των εκτελεσθέντων αντιστασιακών σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς τους στην πατρίδα και ως ελάχιστος φόρος τιμής για τη θυσία τους.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές, τη συντονίστρια της ημερίδας, το πολυπληθές κοινό που μας στήριξε με την παρουσία του στην κατάμεστη αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης», καθώς και όλους όσοι, με τον οποιονδήποτε τρόπο, συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης»