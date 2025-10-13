menu
21 C
Chania
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Αγωνία Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για ενδεχόμενο “λουκέτο”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε επείγουσα ανακοίνωση – πρόσκληση στήριξης προς τα μέλη της προχωρά μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο… λουκέτου, διότι αδυνατεί να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα, ενώ δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στα Χανιά όπως επισημαίνεται από την αυτοδιοίκηση προκειμένου να τής παραχωρηθεί αίθουσα.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απευθύνεται σε εκείνους που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης σε Παγκρήτιο επίπεδο.

Αγαπητά μέλη, Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι ενώ έχει 8.700 μέλη, να αδυνατεί να πληρώσει τα λειτουργικά έξοδα της (ενοίκια,κοινόχρηστα, λογιστή, ρεύμα τηλέφωνο) με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να βάλει λουκέτο!!!
Γνωρίζετε όλοι που έχετε εξυπηρετηθεί εδώ και 17 χρόνια, σε καταναλωτικά θέματα με εμπόρους της αγοράς… και αγορές στο διαδίκτυο.
Ξέρετε ότι από το έτος 2010 έως το έτος 2018 αναλάβαμε την υποστήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με το ν.3869/2010 ν.Κατσελη έναντι των τραπεζών και συνεχίζουμε να τα στηρίζουμε με την διμερή Διαμεσολάβηση έναντι των νέων ιδιοκτητών funds serveres.
Γνωρίζετε ότι όλη η προσπάθεια έγκειται στον εθελοντισμό και μόνο… διότι δεν υπάρχουν χρήματα για την πρόσληψη ενός γραμματέα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα μας.
Έχουμε ζητήσει όπως όριζε το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ Καλογερη κατά καιρούς να μας παραχωρησει μια αίθουσα Κλιμάκιο της Ένωσης επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Χανίων κ.Σημαντηράκη τα προηγούμενα χρόνια του έθεσε το θέμα αλλά καμμία ενέργεια δεν έγινε.
Τέλος, σας καλούμε να έρθετε σε επαφή, με την Ένωση, για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής σας, προκειμένου να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις ΔΩΡΕΆΝ υπηρεσίες μας Για περισσότερη ενημέρωση στο τηλέφωνο της Ένωσης ημέρες Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ώρες από τις 9 έως τις 12.
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306».

