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“Αγώνας δρόμου” για τα ολοήμερα αθλητικά σχολεία μετά τις αντιδράσεις

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
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■ Αναζήτηση προσωπικού

Σε “αγώνα δρόμου” για την εξεύρεση προσωπικού και τη λειτουργία των Ολοήμερων Αθλητικών Θερινών Σχολείων επιδίδεται ο Δήμος Χανίων μετά τις έντονες αντιδράσεις γονέων του Ακρωτηρίου για το Καμπάνι.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αρχική απόφαση του δήμου να αναστείλει το πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού, επισημαίνοντας τις δυσκολίες πρόσβασης σε εναλλακτικές τοποθεσίες.
Χθες το απόγευμα γονείς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κουνουπιδιανών και ζήτησαν να δοθεί λύση για το σχολείο στο Καμπάνι.
Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, δήλωσε ότι «η οργάνωση και η λειτουργία του θερινού ολοήμερου σχολείου αφορά πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει πρώτη χρονιά φέτος. Διεξαγόταν και διεξάγεται στο Καμπάνι, στη Σούδα και στον Κλαδισό. Φέτος με δυσάρεστη έκπληξη είδαμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί στο Καμπάνι. Το Καμπάνι εξυπηρετεί όλη την περιοχή Ακρωτηρίου. Μία περιοχή η οποία αντικειμενικά έχει δύσκολη πρόσβαση είτε στη Σούδα είτε στον Κλαδισό. Θεωρώ αδιανόητο ότι θα φύγει κάποιος από τον Παζινό να πάει στον Κλαδισό το παιδί του. Ζητάμε λοιπόν την άμεση λειτουργία του αθλητικού σχολείου, του ολοήμερου αθλητικού σχολείου και στο Καμπάνι».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μετά από τη δική μας κινητοποίηση, γιατί μιλάμε ότι όλο το Ακρωτήρι είναι ανάστατο, έχουμε την πρόσφατη ενημέρωση από εκπροσώπους του δήμου ότι επίκειται επαναπροκήρυξη των θέσεων, μετά βεβαίως και από δικό μας επίσημο αίτημα που κατατέθηκε στον δήμο με αποδέκτες το γραφείο αθλητισμού, δημοτικούς συμβούλους Ακρωτηρίου και λοιπούς όποιους έπρεπε να κοινοποιηθεί».
Η Μαρία Κελάκη, τοπικός σύμβουλος στην κοινότητα Κουνουπιδιανών, εκλεγμένη από τη Λαϊκή Συσπείρωση, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της «που φτάσαμε σε αυτήν την περίοδο, τώρα το καλοκαίρι και το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μένουνε τόσες οικογένειες εκτεθειμένες. Ο δήμος θα πρεπε να είχε υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα πολύ νωρίτερα και να μη φτάναμε στον Ιούλιο. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν απόλυτο δίκιο».
Ο Κυριάκος Τζεϊράνης, δικηγόρος και πρώην δημοτικός σύμβουλος (επί δημαρχίας Βάμβουκα), εξέφρασε, επίσης, την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία ολοήμερου αθλητικού σχολείου στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Υπογραμμίζει πως η έλλειψη αυτή υπονομεύει την έννοια της αποκέντρωσης και δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο ίδιος δήλωσε: «Είναι τεράστια έλλειψη σε μια τόσο ευρεία περιοχή όπως είναι η περιοχή του Ακρωτηρίου. Τη στιγμή κιόλας που διαφημίζουμε την αποκέντρωση, να υπάρξει αυτό το κενό σε ό,τι αφορά στο αθλητικό σχολείο. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε για άλλη μία φορά ότι η ζωή των κατοίκων δυσκολεύει, σε αντίθεση με την τουριστική διαβίωση που της προσφέρουμε όλες τις ανέσεις και όλες τις ευκολίες. Δεν πρέπει να αφεθεί το αθλητικό σχολείο στη μοίρα του και αν χρειαστεί, επειδή είναι αυταπόδεικτο το έννομο συμφέρον των κατοίκων της περιοχής, εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα που ελπίζουμε ότι θα γίνει δεκτό, θα πρέπει δυστυχώς να κινηθούμε πιο δυναμικά, διαφορετικά, νομικά αν θέλετε».

Ο ΔΗΜΟΣ

Στο μεταξύ, μετά τις αντιδράσεις ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε ότι «εντός της επόμενης εβδομάδας θα προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση του προγράμματος Ολοήμερης Αθλητικής Απασχόλησης Παιδιών, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η επαναπροκήρυξη κρίνεται αναγκαία, καθώς κατά την αρχική διαδικασία δεν καλύφθηκε ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, οι δομές του Κλαδισού και του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ η δομή του Καμπανίου δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει. Βασικός στόχος της νέας προκήρυξης είναι η ενίσχυση της στελέχωσης των υφιστάμενων δομών και κυρίως η λειτουργία της δομής στο Καμπάνι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα παιδιά και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των οικογενειών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης».

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