“Aγώνας δρόµου” για το κλειστό Κισσάµου

Στην αναθεώρηση των αδειών για την κατασκευή του κλειστού της Κισσάµου προχωράει η Περιφέρεια Κρήτης σε µια προσπάθεια να “ξεπαγώσει” το έργο που έχει περάσει από “σαράντα κύµατα” και ενώ προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024, δεν έχει ξεκινήσει ακόµη.

Παρά την αύξηση του προϋπολογισµού (2.321.000 ευρώ από 2.100.000 ευρώ), το έργο δεν προχώρησε µε αιτιολογία την ανάγκη αναθεώρησης της άδειας και τις παρωχηµένες µελέτες, διαδικασίες που προχωράνε πολύ αργά.

Ο χώρος του εργοταξίου παραµένει ως έχει από το 2022, µε την περίφραξη, την ενηµερωτική πινακίδα αλλά δίχως να έχει γίνει τίποτα το ουσιαστικό!

Σηµειώνει πως η κατασκευή κλειστού στο νοτιοδυτικό τµήµα του οικισµού στο Καστέλι Κισσάµου, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και στο 2ο Γυµνάσιο Κισσάµου ξεκίνησε πριν από µια 20ετία. Τότε µάλιστα είχαν γίνει κάποιοι πρώτοι εκβραχισµοί και εργασίες για τα θεµέλια που όµως δεν προχώρησαν εξαιτίας προβληµάτων που προέκυψαν και αφορούσαν τη χρηµατοδότηση αλλά και τις µελέτες.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2022 σε πανηγυρική εκδήλωση στο ∆ηµαρχείο Κισσάµου υπογράφηκε η προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, Περιφέρειας Κρήτης και ∆ήµου προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου, από τον τότε υφυπουργό Αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη, παρουσία όλων των τότε βουλευτών και του Περιφερειάρχη Κρήτης. Τον ∆εκέµβρη της ίδιας χρονιάς υπογράφηκε η σύµβαση µε την εργοληπτική εταιρεία που πήρε το έργο κατασκευής µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 24 µήνες, εγκαταστάθηκε στο χώρο των εργασιών όµως δεν ξεκίνησε ποτέ καθώς διαπιστώθηκε πως η αρχική µελέτη δεν ήταν συµβατή µε τη νοµοθεσία. Ειδικότερα σύµφωνα µε την Περιφέρεια «η έλλειψη νοµίµως αναθεωρηµένης οικοδοµικής άδειας όπως και εγκεκριµένου Α.Π.Ε. και Συµπληρωµατικής Σύµβασης ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης της αντισυµβαλλόµενης Περιφέρειας και του κυρίου του έργου. »

Όπως ανέφερε στα “Χ.ν.” ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Αθλητισµού του ∆ήµου Κισσάµου (που όταν ολοκληρωθεί το κλειστό θα αναλάβει τη διαχείριση του) κ. Γιάννης Κελαϊδής αυτή τη στιγµή η εξέλιξη είναι πως «από την πλευρά της Περιφέρειας που έχει και την επίβλεψη του έργου µε τις τεχνικές της υπηρεσίες προχωράει η αναθεώρηση της άδειας. Παράλληλα προχωρούν νέες µελέτες ώστε να εναρµονιστούν µε τις σύγχρονες ανάγκες ενός κλειστού, σε στενή συνεργασία µε τη γενική γραµµατεία αθλητισµού.»

Σε ότι έχει να κάνει µε την χρηµατοδότηση που προέρχεται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων «δεν έχει χαθεί καθώς έχει δοθεί παράταση. Μόλις ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της άδειας θα ξεκινήσει το έργο. Η παλιά άδεια δεν ανταποκρίνονταν στις πραγµατικές ανάγκες του έργου» λέει ο κ. Κελαϊδής.

Όταν και όποτε ολοκληρωθεί το κλειστό θα είναι χωρητικότητας 350 θέσεων, µε χώρους για άτοµα µε αναπηρία, θα διαθέτει γήπεδο µπάσκετ και βόλει, αποδυτήρια, γυµναστήριο, γραφεία, θέσεις στάθµευσης, κυλικείο κα.

Σε διπλανούς χώρους προβλέπεται επίσης η κατασκευή γηπέδου 5Χ5 για το οποίο έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 218.200 ευρώ µε επίβλεψη από τον ΟΑΚ, καθώς και ανοικτής πισίνας.