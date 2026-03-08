Άγνωστοι βανδάλισαν γλυπτό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Άγνωστοι βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα σε Λεωφορείο», το οποίο είναι τοποθετημένο στο πέταλο της Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γράφοντας πάνω στο σώμα του με μαύρο σπρέι «Ιησούς Χριστός Νικά».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, Το γλυπτό τοποθετήθηκε πέρυσι τον Μάρτιο στο σημείο, αποτελώντας ένα έργο του Μανώλη Τζομπανάκη, ύψους 2,75 μέτρων, και αποτέλεσε δωρεά της οικογένειας Γλεούδη.

Άμεσα ενημερώθηκε η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον βανδαλισμό, με τον αντιδήμαρχο, Λάζαρο Ζαχαριάδη, να στέλνει συνεργείο ώστε να ξεκινήσει επιχείρηση για τον καθαρισμό του γλυπτού.