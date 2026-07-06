menu
30.1 C
Chania
Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ελαιοκομικά Νέα

Άγνωστες ακόμη οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στην Ισπανία

Νίκος Μιχελάκης
Νίκος Μιχελάκης
0

Χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αλλά υψηλές οι δακοσυλλήψεις στην Κρήτη!

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που σημειωθήκαν πρόσφατα σε Ευρωπαϊκές χώρες , παρατηρηθήκαν και στην ελαιοπαραγωγό Ισπανία και μάλιστα κατά τον Ιούνιο έφτασαν τοπικά μεχρι 42°C έως 44°C για περίπου πέντε ημέρες στις επαρχίες Χαέν και περιοχές της Κόρδοβας, Σεβίλλης και Εξτρεμαδούρας.

Η ελαιοπαραγωγή, επομένως, της Ισπανίας, που βρίσκεται στην κρίσιμη φάση της καρπόδεσης και πρώτης ανάπτυξης του καρπού, πρέπει να δέχτηκε σημαντικές ζημιογόνες καταπονήσεις και οι Ελαιοπαραγωγικες οργανώσεις εκφράζουν ανησυχίες για την εξέλιξή της.
Ωστόσο, επίσημες πληροφορίες για ζημιές και μάλιστα τέτοιες που να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή, προς το παρόν δεν υπάρχουν, γιατί και αν ακόμη υπάρχουν είναι δύσκολο να εκτιμηθούν.
Πάντως ακραίες θερμοκρασίες στο στάδιο της καρπόδεσης και πρώτης ανάπτυξης των καρπών, είναι γνωστό ότι, μπορούν να επιτείνουν την φυσιολογική καρπόπτωση που συνήθως ακολουθεί την καρποδεση, κυρίως, βέβαια, σε ελαιωνες με μειωμένη εδαφική υγρασία.

Θερμοκρασίες και δακοκτονία στην Κρήτη
Στην Κρήτη, πάντως, οι θερμοκρασίες, μεχρι σήμερα (6/7/26) τουλάχιστο, δεν φαίνεται να ξεπέρασαν τους 35ο C και επομένως θεωρητικά τουλάχιστο δεν πρέπει να προκάλεσαν ζημίες στη καρποφορία. Τέτοιος κίνδυνος υπάρχει ίσως μόνο σε ελαιώνες σε φτωχά άβαθή εδάφη.
Αλλα και εναντίον του Δάκου, η επίδραση θερμοκρασιών γύρω στους 35ο δεν πρέπει να είχε αξιόλογες θανατηφόρες επιδράσεις αφού , όπως είναι γνωστό βιβλιογραφικά, στο επίπεδο αυτό απλά αναστέλλεται η δραστηριότητα του εντόμου και μόνο τα αυγά που τυχόν έχει εναποθέσει πρόσφατα σε καρπούς, μπορούν να ζημιωθούν.
Έξαλλου, αυτό φαίνεται να επαληθεύεται κατά πληροφοριες και από τις υψηλές δακοσυλήψεις που παρατηρούνται σε παγίδες που εχουν αναρτησει παραγωγοί, αλλα και παγιδες της κρατικης δακοκτονιας , οι οποιες είναι αυξημένες ακομη και μετα τον 1ο γενικο ψεκασμο για τον όποο εμείς είχαμε επισημάνει ότι ήταν και πάλι καθυστερημένος!
Οι υπηρεσιες αναμενεται να δωσουν απαντησεις και ενδεχομενα εντολή για μια νεα γενικη διαβροχή όπως γινόταν και παλαιότερα. Αρκει να επαρκούν τα διαθεσιμα περσυνα φαρμακα, αφου η παραδοση των νεων φαρμακων του διαγωνισμου των 2+1 ετων, αν καλα διαβασαμε στην προκήρυξη, προβλεπεται μεχρι 31 Οκτωβριου!

 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις
και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum