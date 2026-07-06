Άγνωστες ακόμη οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στην Ισπανία

Χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αλλά υψηλές οι δακοσυλλήψεις στην Κρήτη!

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που σημειωθήκαν πρόσφατα σε Ευρωπαϊκές χώρες , παρατηρηθήκαν και στην ελαιοπαραγωγό Ισπανία και μάλιστα κατά τον Ιούνιο έφτασαν τοπικά μεχρι 42°C έως 44°C για περίπου πέντε ημέρες στις επαρχίες Χαέν και περιοχές της Κόρδοβας, Σεβίλλης και Εξτρεμαδούρας.

Η ελαιοπαραγωγή, επομένως, της Ισπανίας, που βρίσκεται στην κρίσιμη φάση της καρπόδεσης και πρώτης ανάπτυξης του καρπού, πρέπει να δέχτηκε σημαντικές ζημιογόνες καταπονήσεις και οι Ελαιοπαραγωγικες οργανώσεις εκφράζουν ανησυχίες για την εξέλιξή της.

Ωστόσο, επίσημες πληροφορίες για ζημιές και μάλιστα τέτοιες που να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή, προς το παρόν δεν υπάρχουν, γιατί και αν ακόμη υπάρχουν είναι δύσκολο να εκτιμηθούν.

Πάντως ακραίες θερμοκρασίες στο στάδιο της καρπόδεσης και πρώτης ανάπτυξης των καρπών, είναι γνωστό ότι, μπορούν να επιτείνουν την φυσιολογική καρπόπτωση που συνήθως ακολουθεί την καρποδεση, κυρίως, βέβαια, σε ελαιωνες με μειωμένη εδαφική υγρασία.

Θερμοκρασίες και δακοκτονία στην Κρήτη

Στην Κρήτη, πάντως, οι θερμοκρασίες, μεχρι σήμερα (6/7/26) τουλάχιστο, δεν φαίνεται να ξεπέρασαν τους 35ο C και επομένως θεωρητικά τουλάχιστο δεν πρέπει να προκάλεσαν ζημίες στη καρποφορία. Τέτοιος κίνδυνος υπάρχει ίσως μόνο σε ελαιώνες σε φτωχά άβαθή εδάφη.

Αλλα και εναντίον του Δάκου, η επίδραση θερμοκρασιών γύρω στους 35ο δεν πρέπει να είχε αξιόλογες θανατηφόρες επιδράσεις αφού , όπως είναι γνωστό βιβλιογραφικά, στο επίπεδο αυτό απλά αναστέλλεται η δραστηριότητα του εντόμου και μόνο τα αυγά που τυχόν έχει εναποθέσει πρόσφατα σε καρπούς, μπορούν να ζημιωθούν.

Έξαλλου, αυτό φαίνεται να επαληθεύεται κατά πληροφοριες και από τις υψηλές δακοσυλήψεις που παρατηρούνται σε παγίδες που εχουν αναρτησει παραγωγοί, αλλα και παγιδες της κρατικης δακοκτονιας , οι οποιες είναι αυξημένες ακομη και μετα τον 1ο γενικο ψεκασμο για τον όποο εμείς είχαμε επισημάνει ότι ήταν και πάλι καθυστερημένος!

Οι υπηρεσιες αναμενεται να δωσουν απαντησεις και ενδεχομενα εντολή για μια νεα γενικη διαβροχή όπως γινόταν και παλαιότερα. Αρκει να επαρκούν τα διαθεσιμα περσυνα φαρμακα, αφου η παραδοση των νεων φαρμακων του διαγωνισμου των 2+1 ετων, αν καλα διαβασαμε στην προκήρυξη, προβλεπεται μεχρι 31 Οκτωβριου!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις

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