Πολιτική

Αγκυρα: Την Τετάρτη το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έπειτα από διαδοχικές αναβολές, διεξάγεται την Τετάρτη στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν δέκα υπουργοί για την υπογραφή συμφωνιών σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά υψηλής πρακτικής αξίας, όπως το μεταναστευτικό.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έχει σκοπό την αξιολόγηση των δύο τελευταίων ετών από τη Διακήρυξη των Αθηνών. Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και των υπουργών των δύο πλευρών, αναμένεται να υπάρξει ένας απολογισμός του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η Λάνα Ζωχιού σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχετικά με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί. Σε θέματα εθνικού συμφέροντος καμία συζήτηση».

