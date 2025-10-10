Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μέσα σε διαμέρισμα

Ένας νεκρός εντοπίστηκε από τις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ άλλος ένας άνδρας διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, ο νεκρός άνδρας είναι ουκρανικής καταγωγής με πολωνικό διαβατήριο και φέρεται να εξέπνευσε μετά από άγριο ξυλοδαρμό, ενώ βρέθηκε δεμένος.

Ο τραυματίας είναι επίσης Ουκρανός και βρισκόταν μαζί με το θύμα μέσα στο διαμέρισμα, αλλά κατάφερε να λυθεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, στο διαμέρισμα μπήκαν τέσσερα άτομα άγνωστης ταυτότητας και τους χτύπησαν χωρίς λόγο.