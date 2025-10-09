Άγιος Νικόλαος: Σύλληψη 30χρονου για ναρκωτικά

Συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ημεδαπού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 90 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».