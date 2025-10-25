Άγιος ∆ηµήτριος: ο Βίος και το Μαρτύριο του Αγίου

Οι Μάρτυρες κατέχουν την πρωτοπορία στη χορεία των αγίων της Εκκλησίας µας, διότι έδωσαν τη µαρτυρία τους για το Χριστό και την επισφράγισαν µε το µαρτύριό τους. Αντάλλαξαν τη ζωή τους µε την πίστη στον αληθινό Θεό, δίνοντας έµπρακτα το παράδειγµα του πιο µεγάλου ηρωισµού στην ιστορία του κόσµου, αψηφώντας τους φρικτούς διωγµούς των ειδωλολατρών.

Ένας από αυτούς είναι και ο Μεγαλοµάρτυς άγιος ∆ηµήτριος. Γεννήθηκε και έζησε στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια των αυτοκρατόρων ∆ιοκλητιανού (284-304) και Μαξιµιανού (286-305), σε µια εποχή εξαιρετικά δύσκολη για την Εκκλησία, διότι στα χρόνια αυτά είχαν ξεσπάσει οι φοβερότεροι διωγµοί κατά των Χριστιανών, όπου ολόκληρα νέφη µαρτύρων έχυσαν το αίµα τους για την πίστη τους στο Χριστό.

Από τους πιστούς γονείς του κληρονόµησε βαθιά ευσέβεια. Αυτό τον έκανε να γίνει ένας ένθερµος χριστιανός νέος, στολισµένος µε τις αρετές και τα χαρίσµατα που απορρέουν από τη χριστιανική ζωή. Η αξιόλογη µόρφωσή του τον ανέδειξε και δάσκαλο της χριστιανικής πίστης. Οι γνώσεις του και προπαντός το λαµπρό του παράδειγµα έλκυε πλήθος ειδωλολατρών στη σώζουσα πίστη του Χριστού. Ως έφηβος κλήθηκε να υπηρετήσει στο ρωµαϊκό στρατό. Θεώρησε όµως καθήκον του να κάνει γνωστό στο νέο περιβάλλον το Σωτήρα Χριστό, ως τον αληθινό Θεό. Ο ενθουσιασµός του και το λαµπρό παράδειγµά του µετέστρεψαν πλήθος στρατιωτών στη νέα πίστη.

Αναµφίβολα η αγάπη όλων των Χριστιανών της υφηλίου και κυρίως των Ελλήνων, είναι µεγάλη προς τον Μεγαλοµάρτυρα Άγιο ∆ηµήτριο, ο οποίος στον νικηφόρο στρατό των Αγίων Μαρτύρων είναι ο ένδοξος και σοφώτατος στρατάρχης. Αλλά η αγάπη των Θεσσαλονικέων είναι ασυγκρίτως µεγαλύτερη και βαθειά ριζωµένη στις καρδιές τους προς τον συµπολίτη τους Άγιο, τον άυπνο φρουρό και πολιούχο της Θεσσαλονίκης.

Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευγενείς, τον ανέθρεψαν χριστιανικά και φύτευσαν στην καρδιά του την φλογερή αγάπη και την ακαταµάχητη πίστη για τον Χριστό. Κατά την µαρτυρία δε του Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, ο Άγιος ∆ηµήτριος ήταν πλήρης µεγάλων χαρισµάτων από την παιδική του ακόµη ηλικία.

Αλλά και στην νεανική του ηλικία διαφύλαξε ακέραιο όλο τον πνευµατικό θησαυρό του. Όπως µάλιστα µας πληροφορούν αρχαία µαρτύρια και οι πολλοί εγκωµιαστές του µάρτυρος, ο ∆ηµήτριος, εκτός από την ευσέβεια και την σύνεσή του, διακρινόταν προ πάντων για την σωφροσύνη του, την εγκράτειά του, την νηστεία και την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους.

Αποστράφηκε τον τρυφηλό και πολυτελή βίο, όσο κανείς άλλος και περιορίστηκε σαν ασκητής στα απολύτως αναγκαία. Επίσης φρόντιζε όλες οι σκέψεις και οι πράξεις του να είναι αρεστές στον Θεό. Κατόρθωσε δε να παραµείνει σε όλην την διάρκεια της ζωής του παρθένος και αγνός και στην ψυχή και στο σώµα, σαν ένας «ακηλίδωτος καθρέπτης». Γι’ αυτό οι εγκωµιαστές του τον πρόβαλαν ως το ιδεώδες του ασκητισµού και ως πρότυπο του µοναχικού βίου. Η αγνότητα δε της ψυχής του τόσο πολύ αντανακλούσε στο νεανικό του πρόσωπο, ώστε φαινόταν σαν άγγελος Θεού. Επιπλέον ήταν «χαρίεις την µορφήν, ψυχήν δε χαριέστερος» ηδύς το φθέγµα, τον τρόπον ηδύτερος» γλυκύς τον λόγον, το ήθος δε γλυκύτερος».

Έτσι για την καθαρότητα της καρδιάς του καθώς επίσης και για την µυστική επικοινωνία του µε τον Θεό, δέχθηκε ένοικο στην ψυχή του τον Ιησού Χριστό και πλούσια τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος. Ακόµη έφθασε στην γνώση του Θεού και έλαβε από τον δωρεοδότη Θεό το διδακτικό αξίωµα ως δώρο. Παράλληλα όµως µε την πνευµατική του καρποφορία διέπρεψε και στον Ρωµαϊκό στρατό. Ανέβηκε, νέος ακόµη, στα ανώτερα στρατιωτικά και πολιτικά αξιώµατα. Ο αυτοκράτορας Γαλέριος, µέλος της Ρωµαϊκής Τετραρχίας, εκτίµησε ιδιαίτερα τις ικανότητές του και τον ανέδειξε Ανθύπατο, δηλαδή ανώτατο άρχοντα της Ελλάδος, µε έδρα του την µεγάλη και ανθηρή πόλη του αχανούς Ρωµαϊκού κράτους, την Θεσσαλονίκη.

Ο Άγιος ∆ηµήτριος συνδύαζε θαυµάσια την ιδιότητα του Ανθυπάτου µε το αξίωµα του κήρυκα και διδασκάλου, που έλαβε από τον Θεό. Φλεγόµενος από την ευσέβεια ανεδείχθη απόστολος και ευαγγελιστής της βασιλείας του Χριστού, αλλά και πρώτος δάσκαλος των Θεσσαλονικέων µετά τον Απόστολο Παύλο. Καθηµερινή επιδίωξή του ήταν να οδηγήσει έστω και µία ψυχή κοντά στον Χριστό. Κήρυττε την Αγία Τριάδα και το όνοµα του Χριστού άφοβα, ακόµη και µέσα στο κέντρο της πόλεως. Με την διδασκαλία του κέρδισε µυριάδες ψυχές ειδωλολατρών από το σκοτάδι της πλάνης και τις οδήγησε στο αληθινό φώς του Χριστού. Και αυτό το πέτυχε όχι µόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Θεσσαλία, την Αττική και την Αχαΐα και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Βέβαια η Θεσσαλονίκη γεύθηκε, περισσότερο από κάθε άλλη πόλη, τους πνευµατικούς καρπούς της αποστολικής δραστηριότητας του Αγίου ∆ηµητρίου. Στην γένετειρά του «ο συµπαθέστατος Κυρίου µάρτυς» έστρεψε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον του προς τους νέους. Είχε δηµιουργήσει ένα κύκλο νέων, µεταξύ των οποίων ήταν και ο Άγιος Νέστορας. Τους Χριστιανούς αυτούς νέους τους µαγνήτιζε µε τους λόγους του, όταν ερµήνευε την Αγία Γραφή και τους ενέπνεε στην χριστιανική ζωή µε το άγιο παράδειγµά του.

Σύντοµα όµως εµφανίστηκαν τρεις άσπονδοι εχθροί του, οι ειδωλολάτρες, οι Ιουδαίοι και οι αιρετικοί. Όλοι αυτοί, παρά τις µεταξύ τους διαφορές, συµφώνησαν σ’ ένα σηµείο. Να πολεµήσουν τον Άγιο και κατ’ επέκταση όλη την χριστιανική αλήθεια. Φυσικά ο Άγιος πολλές φορές στο παρελθόν τους είχε αποστοµώσει µε την διδασκαλία του. Ενοχλούσε φοβερά τους εχθρούς του όχι µόνο το αποστολικό έργο του Χριστιανού Ανθυπάτου, αλλά κυρίως η ακτινοβολία της αρετής του. ∆ιότι, πράγµατι, ο Άγιος ∆ηµήτριος ήταν ένας αδάµας αρετής. «Τα πάντα σοφός και δίκαιος και απόστολος και παρθένος και πάναγνος». Τον κατήγγειλαν λοιπόν στον αυτοκράτορα ως τον πύρινο διδάσκαλο και εµψυχωτή των Χριστιανών.

Οι στρατιώτες αµέσως συνέλαβαν τον Άγιο, εκεί όπου συνήθιζε να συγκεντρώνει τους Χριστιανούς, δηλαδή στον ναό της Θεοτόκου, που ονοµάζεται Καταφυγή, στην Χαλκευτική Στοά, κοντά στα δηµόσια λουτρά, κατά την ώρα της κοινής λατρείας. Και τον µεν Άγιο τον άρπαξαν βίαια, τα δε πλήθη των πιστών τα διέλυσαν µε την απειλή της λόγχης. Πρόθυµα ο γενναίος δούλος του Χριστού διέσχισε την λεωφόρο Εγνατία, υποµένοντας µε αφάνταστη καρτερία στην διαδροµή τις ύβρεις και τους χλευασµούς των εχθρών της πίστεως. Μπροστά στον αυτοκράτορα, ο «ασάλευτος στύλος της Εκκλησίας» αρνήθηκε σθεναρά να θυσιάσει στα είδωλα και µε ανδρεία ψυχής οµολόγησε σταθερά ότι «τω Χριστώ µου, πιστεύω µόνον», έτοιµος να δεχθεί την οποιαδήποτε καταδίκη. Ο αυτοκράτορας κυριεύτηκε από έκπληξη και οργή και πρόσταξε να τον ρίξουν στην φυλακή για να πεθάνει από την πείνα και τις κακουχίες. Η φυλακή, επειδή βρισκόταν στο υπόγειο ενός παλαιού λουτρού, ήταν σκοτεινή, υγρή και δυσώδης. Ο Άγιος όµως µε τις προσευχές του την µετέβαλε σε τόπο χαράς και αγαλλιάσεως.

Μετά από την παραµονή ενός χρόνου στην απαράκλητη εκείνη φυλακή, ο Θεός θέλησε να δοξάσει τον δούλο του. Στους αγώνες, που είχαν διοργανωθεί στο στάδιο της Θεσσαλονίκης προς τιµήν του αυτοκράτορα, εµφανίσθηκε ο γιγαντόσωµος Λυαίος, ο οποίος προκαλούσε κυρίως τους Χριστιανούς να µονοµαχήσουν µαζί του. Τότε ο εικοσάχρονος και µικρόσωµος Νέστορας έτρεξε στην φυλακή και ζήτησε την ευχή του φυλακισµένου δασκάλου του ∆ηµητρίου για να κατορθώσει να καταρρίψει το σύµβολο της ειδωλολατρίας, τον Λυαίο. Ο Άγιος ∆ηµήτριος µε όλην την δύναµην της ψυχής του παρεκάλεσε τον Θεό, σφράγισε µε το σηµείο του Σταυρού το µέτωπο του µαθητού του και του είπε τα εξής προφητικά λόγια: «Και τον Λυαίον νικήσεις και υπέρ Χριστού µαρτυρήσεις». Και το θαύµα δεν άργησε να γίνει, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους. «Ο Θεός του ∆ηµητρίου βοήθει µοι» αντήχησε η φωνή του Νέστορα στο αµφιθέατρο και το χέρι του κινήθηκε σαν αστραπή… Ο αήττητος Λυαίος είχε πέσει κάτω ήδη νεκρός. Ο δέσµιος Χριστιανός Ανθύπατος είχε νικήσει την ειδωλολατρία µε την δύναµη του Σταυρού.

Ο θάνατος του Λυαίου εξόργισε φοβερά τον αυτοκράτορα. Χωρίς καθυστέρηση διέταξε να αποκεφαλίσουν τον Νέστορα και να θανατώσουν µε λόγχες τον αίτιο της νίκης, τον ένδοξο ∆ηµήτριο. Όταν οι δήµιοι ήλθαν στην φυλακή, ο Άγιος ύψωσε το δεξί του χέρι και οι ακονισµένες λόγχες κατατρύπησαν την πλευρά του και ολόκληρο το αθλητικό σώµα του. Κατόπιν αποκεφάλισαν και τον Άγιο Νέστορα. Το τίµιο λείψανό του, όπως και του Αγίου Νέστορα, τα παρέλαβαν οι πιστοί µε µεγάλη ευλάβεια, όπως ταιριάζει σε ήρωες της πίστης του Χριστού και τα ενταφίασαν µε τιµές.

Ο Άγιος ∆ηµήτριος και µετά το θάνατό του ευεργετούσε τους θεσσαλονικείς µε άπειρα θαύµατα. Κάποιος συγκρατούµενος του Αγίου ονόµατι Λούπος, κατά την ώρα του µαρτυρίου, έβαψε το δακτυλίδι του µάρτυρα στο τίµιο αίµα του, µε το οποίο κατόπιν έκανε πολλά θαύµατα. Αλλά συνελήφθη και αυτός και υπέστη µαρτυρικό θάνατο. Ο τάφος του αγίου ∆ηµητρίου ανέβλυζε πολύτιµο µύρο, θεραπεύοντας πλήθος ασθενών, ακόµα και ειδωλολάτρες, οι οποίοι γινόταν κατόπιν ένθερµοι Χριστιανοί. Ο άγιος και νεκρός ακόµα συνέχιζε να µεταστρέφει ανθρώπους στο Χριστό! Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν σταµάτησαν οι διωγµοί κατά της Εκκλησίας, οι πιστοί της Θεσσαλονίκης έκτισαν ναό στον τόπο του µαρτυρίου του αγίου και τον ανακήρυξαν προστάτη της πόλης τους. Αργότερα τον 5ο αιώνα κατεδαφίστηκε ο παλιός ναός και στη θέση του κτίστηκε µεγαλόπρεπη βασιλική, η οποία δεσπόζει µέχρι σήµερα στην συµπρωτεύουσα και µέσα σ’ αυτή φυλάσσονταν τα θαυµατουργά λείψανά του. Αυτά όµως αργότερα, την εποχή της Φραγκοκρατίας, τα άρπαξαν οι αιρετικοί παπικοί Φράγκοι και τα µετέφεραν στη ∆ύση, προς µεγάλη λύπη των πιστών της Θεσσαλονίκης και όλων των Ορθοδόξων. Μόνο το κενό µνηµείο του αγίου έµεινε στα υπόγεια του µεγαλόπρεπου ναού, για παρηγοριά των πιστών. Ευτυχώς όµως πριν λίγα χρόνια, η παπική «εκκλησία» επέστρεψε στην πόλη του αγίου την τίµια κάρα του, η οποία φυλάσσεται στο ναό του, ως το πολυτιµότερο σέβασµα της πόλεως. Η µνήµη του αγίου ∆ηµητρίου εορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου και του αγίου Νέστορα την εποµένη ηµέρα. Οι θεσσαλονικείς, όπως και όλοι οι όπου γης ορθόδοξοι, τιµούν όπως ταιριάζει τον προστάτη και πολιούχο τους και εκείνος ανταποκρίνεται. ∆εν είναι βεβαίως τυχαίο πως η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης έγινε στις 26 Οκτωβρίου 1912, ηµέρα της µνήµης του!

Ἀπολυτίκιον Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρµαχοv, ἡ οἰκουµένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούµενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλοµάρτυς ∆ηµήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος.