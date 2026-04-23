Άγιος Δημήτριος: Γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο νεκρός 25χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νεκρός εντοπίστηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο ένας 25χρονος άνδρας το βράδυ της Τετάρτης (22/04) με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Οπως μεταδίδει το ertnews.gr, οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε «τυφλό» σημείο, καθώς δεν υπάρχουν κάμερες περιμετρικά του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι είναι γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και διαμένει κοντά στον τόπο του συμβάντος, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προκύπτει ότι πριν από τη δολοφονία συνέβη κάποιος καβγάς. Η περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές την αστυνομία. Πριν από μερικούς μήνες, σε ένα ψητοπωλείο το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πάρκο είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, υπήρξε αρχικά η πληροφορία ότι η δολοφονία ενδεχομένως να οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πως απομακρύνεται. Η αστυνομία εστιάζει τις έρευνές τις γύρω από τους λόγους που οδήγησαν στον καβγά ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη ή τους δράστες.

Το χρονικό
Το περιστατικό αποκαλύφθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, όταν αλλοδαπός άνδρας κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι έχει εντοπίσει έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

