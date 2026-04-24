Άγιος Δημήτριος: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις φίλοι του 20χρονου

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το cnn.gr, η δίκη των τριών νεαρών, ανάμεσα στους οποίους είναι και η 20χρονη φίλη του κατηγορούμενου ως δράστη του εγκλήματος, η οποία κατά τον παρελθόν διατηρούσε σχέση με το θύμα, αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο 20χρονος δράστης, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο δικηγόροι τους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι νεαροί εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αρχές και πως έχουν γνωστή διαμονή και δεν είναι ύποπτοι φυγής.

Νωρίτερα στα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιο αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο., είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι τρεις μητέρες των κατηγορούμενων. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σήμερα σχέση με τον δράστη και με το θύμα στο παρελθόν, είπε κλαίγοντας για το θύμα από τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».