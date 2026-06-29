Αγιά: Υποστελεχωμένη η Αγροτική Φυλάκη – Σήμα κινδύνου από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Η Αγροτική Φυλακή Αγιάς βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, με το προσωπικό να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις ενός Σωφρονιστικού Καταστήματος με τόσο ιδιαίτερο και πολυσύνθετο χαρακτήρα.

Αυτο τονίζει η Ενωση Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος της Αγροτικής Φυλακής και συνεχίζει σε ανακοίνωσή της:

Υπενθυμίζουμε ότι η ιδιαιτερότητα της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς δεν περιορίζεται στον σωφρονιστικό της ρόλο. Αποτελεί ταυτόχρονα μια παραγωγική μονάδα, όπου οι κρατούμενοι εργάζονται και προετοιμάζονται για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία. Οι σωφρονιστικοί μας υπάλληλοι υπηρετούν καθημερινά αυτόν το σκοπό, συμβάλλοντας τόσο στην ασφάλεια και τον σωφρονισμό όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών δραστηριοτήτων καταστήματος.

Παρά την αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων, η έλλειψη προσωπικού ξεπερνά πλέον κάθε όριο αντοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απόφαση απόσπασης δύο συναδέλφων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων Κρήτη ‘Ι’, μια εξέλιξη που αποτελεί τη ‘’χαριστική βολή” στο ήδη υποστελεχωμένο κατάστημά μας, με τις οφειλόμενες ημέρες αδειών και ανάπαυσης του προσωπικού να αυξάνονται πλέον δραματικά.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Ωστόσο, η λύση δεν μπορεί να βρίσκεται στη μετακίνηση εργαζομένων από το ένα κατάστημα στο άλλο. Η πρακτική αυτή δεν επιλύει το πρόβλημα αλλά απλώς το μεταφέρει, δημιουργώντας νέα κενά, αυξάνοντας την εργασιακή πίεση και επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ήδη εξαντλημένους εργαζομένους.

Η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση αποσπάσεων προστέθηκε στην ήδη βεβαρημένη κατάσταση υποστελέχωσης με τις αποχωρήσεις νεοδιόριστων συναδέλφων να διαδέχονται η μία την άλλη, επακόλουθο της δραματικής κατάστασης διαβίωσης λόγω των πραγματικά πενιχρών μισθών μας.

Οι εργαζόμενοι της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπέρβασης του εαυτού τους. Η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα με ουσιαστική ενίσχυση των σωφρονιστικών καταστημάτων σε ανθρώπινο δυναμικό, πριν η υποστελέχωση οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη λειτουργία μιας φυλακής που επί έναν αιώνα αποτελεί πρότυπο σωφρονισμού, εκπαίδευσης και παραγωγικής δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν επ’ αορίστον τα κενά ενός προβλήματος που εδώ και χρόνια παραμένει άλυτο.