Αγιά Χανίων: Εφυγαν 237 μετανάστες, έρχονται 31

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στα νότια της Γαύδου και της Κρήτης.

Από τη δομή προσωρινής φιλοξενίας της Αγιάς Χανίων αναχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης συνοδεία του Λιμενικού για την ηπειρωτική Ελλάδα, 237 μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν κατά τις προηγούμενες ημέρες στα νότια της Γαύδου.

Στο μεταξύ, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου 31 μετανάστες οι οποίοι διασώθηκαν σε νυχτερινή επιχείρηση του λιμενικού και αναμένονται σήμερα Πέμπτη στη δομή της Αγιάς.