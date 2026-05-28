Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο ΜΑΙΧ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM ΜΑΙΧ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (MSc) για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το CIHEAM ΜΑΙΧ (www.iamc.ciheam.org) αποτελεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), με έδρα το Παρίσι, και κατατάσσεται μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων διεθνή ιδρύματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας στον αγροδιατροφικό και περιβαλλοντικό τομέα.

Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

• Business Economics and Management / Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

• Food Quality and Chemistry of Natural Products / Ποιότητα Τροφίμων και Χημεία Φυσικών Προϊόντων

• GeoInformation in Environmental Management / Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Περιβάλλοντος

• Horticultural Genetics and Biotechnology / Γενετική Οπωροκηπευτικών και Βιοτεχνολογία

• Sustainable Agriculture / Αειφόρος Γεωργία

Πλήρεις υποτροφίες, που καλύπτουν διαμονή και διατροφή εντός του campus του Ινστιτούτου, προσφέρονται σε υποψηφίους με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών ετών (120 ECTS), πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα και οδηγούν στην απόκτηση τίτλου Master of Science (MSc) του CIHEAM. Απευθύνονται σε αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων συναφών επιστημονικών πεδίων, με τετραετή φοίτηση (240 ECTS) και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι

επιδιώκουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από διακεκριμένους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ερευνητική κατάρτιση, στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, καινοτομίας και διεθνούς δικτύωσης.

Οι φοιτητές σπουδάζουν σε ένα σύγχρονο, διεθνές και πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει την επιστημονική εξέλιξη και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Τα μεταπτυχιακά διπλώματα του CIHEAM αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το ΦΕΚ 142/Α/03-08-2018 και τον ν. 5128/2024. Οι απόφοιτοι του CIHEAM ΜΑΙΧ χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και κατέχουν θέσεις σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: www.iamc.ciheam.org. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2026»