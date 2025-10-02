menu
Αγγλία: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση έξω από συναγωγή

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν μπροστά από συναγωγή στο Μάντσεστερ σήμερα, κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ κατά την διάρκεια επίθεσης που χαρακτηρίσθηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

