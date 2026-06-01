Άγγιξε τους 6.000 πόντους η Ντραγκομίροβα

Την πρώτη γεύση από το φημισμένο μίτινγκ συνθέτων του Γκέτσις (Αυστρία) πήρε η πρωταθλήτρια Ελλάδας Αναστασία Ντραγκομίροβα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ ήταν 19η στο σύνολο με 5.971 πόντους, κάνοντας τη δεύτερη μέρα 6.31 (0.4) στο μήκος και 45.25 στο ακόντιο, ενώ κάλυψε τα 800 μ. -το πιο αδύνατο αγώνισμά της – σε 2.30.52.

Νικήτρια ήταν η Ελβετίδα Ανίκ Κέλιν με 6.726 πόντους και στο δέκαθλο ο συμπατριώτης της Ζίμον Εχάμερ με 8.778.

Ο Αντώνης Μέρλος βελτίωσε τη φετινή του επίδοση στο άλμα εις ύψος ξεπερνώντας τα 2.20 στο μίτινγκ του Μπιάλιστοκ στην Πολωνία.

Ο 8ος στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, πέρασε με την πρώτη τα 2.14 και τα 2.20, άφησε τα 2.10, τα 2.17 και τα 2.23, και δοκίμασε ανεπιτυχώς στα 2.26.

Με τα 2.20 ο Μέρλος ήταν δεύτερος πίσω από τον Ουκρανό Ντμίτρο Νικίτιν, ο οποίος πέρασε τα 2.23 με την τρίτη του προσπάθεια.