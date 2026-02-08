menu
Chania
Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνεχείς συστάσεις προς τους κατοίκους των οικισμών Ισαακίου, Πραγγίου, Πετράδων, Πυθίου, Ρηγίου και Σοφικού για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας με πρώτο την αποφυγή προσέγγισης πλημμυρισμένων περιοχών, απευθύνει ο Δήμος Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα , έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα.

Για την περαιτέρω διαχείριση της διαμορφωθείσας κατάστασης λόγω της ανεξέλεγκτης παροχέτευσης υδάτων από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, συγκλήθηκε σήμερα στην κοινότητα Πυθίου έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διδυμοτείχου (ΤΕΣΟΠΠ).

«Διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις ως προς τη διαχείριση της κατάστασης και τελικά προκρίθηκε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να μην προχωρήσουμε σε άνοιγμα και νέων θυροφραγμάτων -με το οποίο άνοιγμα γίνεται ομαλά η τεχνητή εκτόνωση δηλαδή η αποδέσμευση των υδάτων προς τον κάμπο- εκτιμώντας πως η στάθμη του νερού δείχνει να σταθεροποιείται», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννογλου.

