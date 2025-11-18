menu
Αγέλη λύκων έκανε την εμφάνισή της στις παρυφές της Πυλαίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία είναι μια αγέλη λύκων που έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το γεγονός που έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, παρακολουθεί η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».
«Πρόκειται για 4 ζώα που γνωρίζουμε ότι κατεβαίνουν στην περιοχή και παρακολουθούμε το θέμα γιατί πρόκειται για άγρια ζώα. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να εκφοβιστούν από συγκεκριμένη ομάδα άμεσης επέμβασης, ώστε να συνδυάσουν δυσάρεστες εμπειρίες με την παρουσία των ανθρώπων» τόνισε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της «Καλλιστώ».
Στην περιοχή της Πυλαίας στο πρόσφατο παρελθόν έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές φορές αγριογούρουνα.Πριν δύο χρόνια η περιοχή ,όπων και η κοντινή περιοχή του Χορτιάτη είχαν αναστατωθεί από το πέρασμα αρκούδας.Πριν λίγες μέρες έξω από το Πανόραμα, ένας λύκος (άγνωστο αν ήταν μέλος της συγκεκριμένης αγέλης)τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από όχημα. Για την…κυκλοφορία της αγέλης η οποία έγινε αντιληπτή χθες το πρωί κι από τα μέλη τηλεοπτικού συνεργείου στην περιοχή, κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), έχουν ενημερωθεί ήδη ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους της που πεζοπορούν με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να ειναι προσεκτικοί , να μην πλησιάζουν και να μην ταίζουν τα άγρια ζώα.

