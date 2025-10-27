Αγανάκτηση για τα πρόστιμα – “φωτιά” σε παραλίες των Χανίων

1 από 2

Πρόστιµα – “φωτιά” έχουν κοινοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα σε µια σειρά από επαγγελµατίες σε Γεωργιούπολη, Καλύβες, Αλµυρίδα και Κολυµπάρι για την κατάληψη αιγιαλού µε σταθερές κατασκευές! Τα πρόστιµα προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 5092/2024 που αφορά τη διαχείριση των παραλιών και αιφνιδίασε µια σειρά από καταστήµατα που ενεργοποιούνται εδώ και δεκαετίες στον αιγιαλό.

Περιοχές όπως η Αλµυρίδα είναι πολύ χαρακτηριστική καθώς περισσότερες από 15 επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει σταθερές κατασκευές (πέργκολες πακτωµένες µε τσιµέντο, πλακάκια) σε χώρο που είναι οριοθετηµένος ως αιγιαλός.

ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΙ∆Α

Ο Γιώργος Ζυµβρακάκης που διαθέτει κατάστηµα εστίασης από το 2002, επισηµαίνει στα “Χ.ν.” πως «όλα τα µαγαζιά έχουν κατασκευές στον αιγιαλό εποµένως θεωρούνται αυτή της στιγµή όλοι παράνοµοι και καταληψίες. Όµως αυτή η κατάσταση έχει διαµορφωθεί εδώ και 40 χρόνια, τα καταστήµατα ήλθαν και έβαλαν κατασκευές πάνω στο τοιχίο που είχε φτιάξει η τότε κοινότητα. Με το νόµο του 2024 για την παράνοµη κατάληψη των αιγιαλών µας έχουν έλθει υπέρογκα πρόστιµα, πολλαπλασιασµένα Χ4. Θα αναγκαστούµε και να γκρεµίσουµε τις κατασκευές και να πληρώσουµε το πρόστιµο».

Στην παρατήρηση µας ότι γνώριζαν πως οι κατασκευές πάνω στον αιγιαλό απαγορεύονται και µε την προηγούµενη νοµοθεσία ο κ. Ζυµβρακάκης απαντάει πως «εµείς βρήκαµε µια διαµορφωµένη κατάσταση και ως υγιείς επιχειρηµατίες θέλουµε να είµαστε νόµιµοι και όχι παράνοµοι. Για αυτό και ζητάµε µια περίοδο χάριτος έστω µέχρι ένα χρόνο ώστε ή να βάλουµε οµπρέλες ή να επαναπροσδιοριστεί ο αιγιαλός να πάει µέχρι το τοιχίο εδώ στην Αλµυρίδα. Πιστεύουµε ότι είναι µια λογική πρόταση. Γιατί χωρίς κατασκευές όλα τα καταστήµατα εδώ δεν θα µπορούν να δουλέψουν γιατί τις µισές µέρες της τουριστικής περιόδου φυσάει και φυσάει πολύ. Πρέπει να δούµε όλοι µαζί τι µπορούµε να κάνουµε µέχρις ότου να βρεθεί µια λύση.∆ιαφορετικά…κλείνουµε! Ολόκληρη η οικονοµία εδώ στην περιοχή έχει στηθεί µε αυτόν τον τρόπο, το να µην έχουµε κατασκευές είναι σαν να κλείνουµε».

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ

Ανάλογη η κατάσταση και στις Καλύβες που επίσης ένας µεγάλος αριθµός καταστηµάτων εστίασης βρίσκεται ανεπτυγµένο µε τραπεζοκαθίσµατα πάνω στον αιγιαλό. Οι επαγγελµατίες εκεί σηµειώνουν πως ο νόµος δεν είναι δίκαιος γιατί τους στοχοποιεί ενώ την ίδια ώρα τα µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα έχουν φροντίσει να εξαιρεθούν από πολλές διατάξεις του και να λειτουργούν µε άλλο καθεστώς.

«∆ιεκδικούµε και πιστεύω ότι είναι απόλυτα δίκαιο ένα “πάγωµα” του συγκεκριµένου νόµου. ∆εν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, ισχύει κάτι ανάλογο για την λιµενική ζώνη στο Ενετικό λιµάνι των Χανίων όπου υπάρχει µια αναµονή από το 2017 στην εφαρµογή του νόµου για τα σκιάδια. Κάτι ανάλογο µπορεί να συµβεί και στις δικές µας περιπτώσεις» επισηµαίνει ο κ. Παντελής Ματζοράκης που διαθέτει καντίνα στην παραλιακή ζώνη.

Και στις Καλύβες έχουν έλθει πρόστιµα σε επαγγελµατίες που αν µέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχουν αποµακρύνει τις κατασκευές θα δουν το πρόστιµο να τετραπλασιάζεται.

«Εµείς δεν ήλθαµε αυθαίρετα εδώ, µας είχε δώσει άδεια προσωπικά για τη δική µου καντίνα το 1992 η τότε κοινότητα. Τότε δεν υπήρχε χαρακτηρισµένη αιγιαλίτιδα ζώνη αυτό έγινε 10 χρόνια µετά. Έβγαινε ο χώρος σε δηµοπρασία, πληρώναµε στην τότε κοινότητα και µετά στο ∆ήµο Αρµένων. ∆εν έχει καµία λογική αυτό που γίνεται τώρα να έρχονται ξαφνικά και να σου λένε “πάρε το πρόστιµο και γκρέµισε τα όλα”» λέει ο κ. Ματζοράκης.

Ο ίδιος ήλθε σε επαφή µε βουλευτές και τοπικούς πολιτικούς παράγοντες στους οποίους έθεσε το ζήτηµα. «Οι βουλευτές τι να πουν; Αφού αυτί το ψήφισαν, δεν το ψηφίσαµε ούτε εµείς ούτε η Κτηµατική Υπηρεσία. Κατανοούν ότι δεν έδωσαν την απαιτούµενη βαρύτητα και τώρα τους ζητάµε να στηρίξουν µια προσπάθεια να “παγώσει” η εφαρµογή του νόµου σε ότι αφορά αυτά τα θέµατα. Ο ∆ήµος ενηµερώθηκε, έδειξε ενδιαφέρον και θα συζητήσει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Τετάρτης» καταλήγει.

H ΛΑ.ΣΥ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Το νοµοσχέδιο που αφορά τους όρους αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές προκαλεί και την έντονη αντίδραση της Λαϊκής Συσπείρωσης Αποκορώνου.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της παράταξης, ο νόµος «δεν έχει καµία σχέση µε την προστασία του αιγιαλού και των παραλιών προς όφελος των λαϊκών οικογενειών», ενώ —όπως υποστηρίζει— «επιταχύνει την καταστροφή των µικρών επαγγελµατιών και τη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» κάνει λόγο για εξοντωτικά πρόστιµα και καλεί τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες του ∆ήµου Αποκορώνου, καθώς και τα σωµατεία τους, να δώσουν µαζικό «παρών» στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, όπου θα συζητηθεί το θέµα.