Αγανάκτηση για τα έργα στον ΒΟΑΚ από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Καλυβών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την αγανάκτησή του για τα εν εξελίξει έργα στον ΒΟΑΚ εκφράζει μέσω ανακοίνωσής του ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «ο Σύλλογός μας καταγγέλλει την εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΒΟΑΚ. Κατανοούμε απόλυτα ότι το έργο πρέπει να γίνει και είναι απαραίτητο, αλλά η απόφαση να εκτελούνται εργασίες μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου είναι αδιανόητη, προκλητική και οικονομικά καταστροφική.
Δεν πρόκειται για αστοχία, αλλά για εμπαιγμό:
Πνίγεται την τοπική οικονομία: Την ώρα που οι επιχειρήσεις μας περιμένουν τη σεζόν για να επιβιώσουν, εσείς προκαλείτε χάος, διώχνοντας τους επισκέπτες και υποβαθμίζοντας την περιοχή μας.
Δύο μέτρα και δύο σταθμά: Το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του στον απλό πολίτη, χτυπώντας τον στην τσέπη με πρόστιμα, την ώρα που για τις μεγάλες εταιρείες και τους εργολάβους η νομοθεσία παραμένει «γράμμα κενό» και κανείς δεν φέρει ευθύνη για αυτό το χάλι.
Ανευθυνότητα ενός συστήματος: Είμαστε για άλλη μια φορά θεατές ενός έργου όπου το “ανεύθυνο σύστημα” ξέρει μόνο να «κουνάει το δάχτυλο» στον απλό επαγγελματία, ενώ το ίδιο παραμένει στο απυρόβλητο.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή των κόπων μας. Κανένας νόμος δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμα να φωνάζουμε για το δίκιο μας.

Για όλους και για όλα έρχεται η στιγμή που κρινόμαστε. Ντράπηκε και η ντροπή!»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

