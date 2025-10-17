Άγ. Νικόλαος: Σύλληψη 61χρονου για όπλα και ναρκωτικά

Συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 61χρονος που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο περίστροφα, πέντε κυνηγετικά όπλα, τέσσερις γεμιστήρες, 211 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 124,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, επτά μαχαίρια, ένα ξίφος και τρεις κροτίδες. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.