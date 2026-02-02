Αγ. Νικόλαος: Ο καυγάς κατέληξε σε «χειροπέδες» σε ανήλικους και ενήλικες

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 31.01.2026 στον Άγιο Νικόλαο, δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) κατηγορούμενοι, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου και δύο ενήλικοι (54χρονος αλλοδαπός και 57χρονος ημεδαπός) κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «οι δύο ανήλικοι αφού λογομάχησαν με επίσης ανήλικο (ημεδαπό) του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα χέρια. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανωτέρω ανηλίκων δραστών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου»