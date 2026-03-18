Αφρικανική σκόνη έφερε λασποβροχές στην Κρήτη (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου, με την Κρήτη να “καλύπτεται” την Τετάρτη.

Οι βροχοπτώσεις όμως που συνοδεύουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, έχουν συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.

Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20/3, με κορύφωση σήμερα και αύριο, 18 και 19 Μαρτίου, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα.

Δείτε σε βίντεο η πρόγνωση για την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS