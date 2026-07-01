Αφιερωματική έκδοση για τον Αλέξανδρο Παναγούλη

Η ζωή, η δράση και η πολιτική παρακαταθήκη του Αλέξανδρου Παναγούλη βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, με αφορμή την παρουσίαση της αφιερωματικής έκδοσης «Αλέξανδρος Παναγούλης: Απείθεια στον Θάνατο».

Η παρουσίαση φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Αρσενάλι, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Χανίων. Για την έκδοση μίλησαν ο εκ των επιμελητών Νίκος Σηφουνάκης, ο ιστορικός Τάσος Σακελλαρόπουλος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο συγγραφέας Ιερώνυμος Λύκαρης, εκπροσωπώντας τις Εκδόσεις Καστανιώτη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μιλτιάδης Κλωνιζάκης, γιος του αγωνιστή Γιάννη Κλωνιζάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο αντιδήμαρχος Χανίων Γιώργος Νικηφοράκης, ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός και ο Στέλιος Βαλυράκης.