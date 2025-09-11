Αφιέρωμα: Το “πάρε δώσε” των υπολοίπων 8 οµάδων στην Α’ ΕΠΣ Χανίων

Συνεχίζουµε σήµερα το αφιέρωµα στο 74ο πρωτάθληµα της Α’ κατηγορίας “Γιώργος Βούρβαχης”. Οπως ήδη αναφέραµε η δηµιουργία κρητικού οµίλου την επόµενη σεζόν στη Γ’ Εθνική σήµανε… συναγερµό και πολλές ήταν οι οµάδες που ενισχύθηκαν σηµαντικά µε στόχο να διεκδικήσουν τον τίτλο αλλά και την άνοδο καθώς υπό προϋποθέσεις µπορεί να ανέβει ο 2ος αλλά και ο 3ος από τα Χανιά.

1 από 5

Και µόνο το γεγονός ότι µετά από 24 χρόνια επανεµφανίζεται στην κατηγορία αυτή ο Πλατανιάς έχοντας αποκτήσει 3 παίκτες από τον περυσινό πρωταθλητή Γρανίτη και άλλους 5 από τον προπέρσινο Απόλλωνα δίνει ιδιαίτερη αίγλη στην Α’ ΕΠΣΧ.

Ενώ και οι δύο άλλες οµάδες που επέστρεψαν στην Α’ δηλαδή η Αµιλλα µετά από 19 χρόνια και ο Κρ. Αστέρας µετά από 6 ενισχύθηκαν αρκετά και αυτό κάνει πιο ανταγωνιστική την κατηγορία.

Παρακάτω αναγράφονται οι θέσεις που κατέκτησε κάθε οµάδα την τελευταία 4ετία στην µετά… Covid εποχή, πρόεδρος, προπονητής, οι παίκτες που ήρθαν και έφυγα καθώς και ο στόχος της. Αύριο το τελευταίο αφιέρωµα µε τα προγνωστικά των 16 προπονητών:

Ιωνία 2000

Τετραετία: Α10, Α8, Α13, Β2

Πρόεδρος: Χατζηδηµητρίου Σταύρος

Προπονητής: Παπαδάκης Βασίλης (νέος)

Ηρθαν: Σοφιάκης Γιώργος (Τ, δαν. από Κ17 ΟΦΗ), Λαϊνάς Παναγιώτης (Ε, Κ19 Χανίων), Σαριδάκης Ανδρέας (ΜΑ, Πανακρωτηριακός), Κοκολαντωνάκης Ανδρέας (Α, Ιδοµενέας), Λουπάσης Βλάσης (Α, Μινώταυρος), Λεβεντέλλης Γιάννης (Ε, Πανακρωτηριακός), Τσακίρης Στέλιος (Ε, Κ19 Χανίων) και 5 παιδιά από την πρωταθλήτρια Κ16 οµάδα του Καλτσέτο (Κλιµατσάς, Κουτσαυτάκης, Χατζηδάκης-Ψιστάκης, Ντενεκετζής, Κοπανάκης). Ακόµα αν και είχε ανακοινωθεί ο Παλαθούρας Γιώργος από τον Ηρακλή τελικά κατέληξε στον Θησέα.

Εφυγαν: Κονάτε Μολαµίν, Μπραουδάκης Γιάννης, Παπαδογιάννης Παναγιώτης (Γρανίτης), Σελάµης Γιώργος (Μινώταυρος), Κοτζαµιχάλης Αντώνης (Κ17 ΟΦΗ), Κελαϊδής Αλέξανδρος (Κρ. Αστέρας), Τσούτσης Βαγγέλης (Πλατανιάς), Πουλιδάκης Γιώργος (Πλατανιάς).

Στόχος: Η ανάδειξη ποδοσφαιριστών και να είναι αξιόµαχη καθώς προχώρησε σε πολλές αλλαγές και έφυγαν βασικοί παίκτες.

Σπάθα Κολυµπαρίου

Τετραετία: Α11, Α9, Α6, Α3

Πρόεδρος: Ντουσάκης Νικηφόρος

Προπονητής: Νικολαϊδης Σπύρος

Ηρθαν: Καµαρά Σεκ Φανταµαντί (Ε, Ιωνία 2000), Τσεκρέζι Αριάν (Τ, Πλατανιάς), Αγιασµενάκης Γιάννης (Τ, ∆όξα µέσω Πλατανιά), Κουρινός Μάνος (ΜΕ επέστρεψε από το Λασίθι), Αγαθαγγέλου ∆ηµήτρης (Ε, Κ16 Πλατανιά), Πενταράκης Στέλιος (Μ, Κ16 Πλατανιά), Χαραλαµπάκης Γιάννης (Α, Κ16 Πλατανιά), Ζαϊµης Σπύρος (Α, Ιωνία 2000), Λαβράνος Γιάννης (Ε, Ηφαιστος), Κορωνιωτάκης Νίκος (Μ, Αρης Βουκ.), Βελής Παναγιώτης (Μ, Παγχανιακός/ΑΟ∆Α) συζητάει µε δύο ακραίους επιθετικούς.

Εφυγαν: Κολοµπάκης Σπύρος, Κολοµπάκης Ανδρέας, Παρασκάκης Γιάννης (Αµιλλα), Βαρουξάκης Νεκτάριος, Βαρουξάκης Βελισσάριος (Παγχανιακός/ΑΟ∆Α), Γιακουµάκης Κώστας.

Στόχος: Μία θέση στην πρώτη 8άδα.

Ηρακλής Νεροκούρου

Τετραετία: Α12, Α13, Β1, Α14

Πρόεδρος: Μιχαηλάκης Στέλιος

Προπονητής: Παλαθούρας Παναγιώτης µε συνεργάτη προπονητή τερµατοφυλάκων τον Βροντάκη ∆ηµήτρη.

Ηρθαν: Γλυνιαδάκης Μανώλης (Α, ∆όξα), Πρωτοπαπαδάκης Νίκος (Μ, ΑΕ Κατσαµπά), Μπασιάς Γιώργος (Μ, ΑΕ Κυδωνίας), Γκέκας ∆ηµήτρης (Ε, Κρ. Αστέρας), Κουκουλάς Στέλιος (Τ, Κρ. Αστέρας), Ξυδέας Οδυσσέας (Ε, Κ19 Χανίων), Κοκολάκης Γιάννης (Α, Πλατανιάς), Νταουντάκης Κυριάκος (Α, Ηφαιστος), Χατζηδάκης Πέτρος (Μ, Ηφαιστος), Χαλεβελάκης Μανώλης (Α, Ηφαιστος), Λιµογιάννης Θοδωρής (Ε, Τάλως Λεντ.), Προβιάς Αργύρης (Τ, ΕΑ Πρινέ), Πραµατευτάκης Ανδρέας (Μ, Κ16 Καλτσέτο), Παπαδονικολάκης Γιώργος (Α, Θησέας)

Εφυγαν: Παλαθούρας Γιώργος (Θησέας), Κύρογλου ∆ηµήτρης (Θησέας), Βίνιος Κώστας (Αστέρας Χ.), Γεωργανάς Γιώργος (Ικαρος Μ.), Ματζοράκης Γιάννης.

Στόχος: Μία θέση στις 7-8 πρώτες σε ένα αρκετά δυνατό πρωτάθληµα.

Παλαιόχωρα

Τετραετία: Α13, Α14, Α7, Α9

Πρόεδρος: Λουγιάκης Ανδρέας

Προπονητής: Κυριακίδης Μιχάλης

Ηρθαν: Παρασκευάς Στέλιος (ΜΕ, Ηλιούπολη)

Εφυγαν: –

Στόχος: Μία καλύτερη πορεία από πέρυσι, και θέση στην πρώτη 8άδα.

Ηφαιστος

Τετραετία: Α14, Β1, Β6, Β3

Πρόεδρος: Παπουτσάκης Κώστας

Προπονητής: Γιανναράκης Πέτρος (νέος)

Ηρθαν: Τσιριβάς Παναγιώτης (Ε, Θησέας), Τσαγκάρης Χρήστος (Τ, Ποσειδώνα Τσικ.), Σκούρτης Φίλιππος (Α, φοιτητής από Αθήνα), Λοϊζου Σωτήρης (Α, Κ19 Καρµιώτισσα Κύπρου), Μπούχλης Μανώλης (Ε, Αµιλλα που είχε ανακοινωθεί αρχικά από τη Σπάθα), Παπαδάκης Ανδρέας (Μ, Κρ. Αστέρας), Αρζίδης Νίκος (Ε, δαν. από ΑΕ Κυδωνίας), Βροντάκης Αντώνης (Μ, ΕΘΚ), Ματζοράκης Γιάννης (Α, Ηρακλής Ν.) ενώ συζητούσε µε ένα αµυντικό από οµάδα Β’ κατηγορίας.

Εφυγαν: Κουναλάκης Σπύρος, Κακαβελάκης ∆ηµήτρης (Ιδοµενέας), Λαβράνος Γιάννης (Σπάθα), Νταουντάκης Κυριάκος, Χατζηδάκης Πέτρος, Χαλεβελάκης Μανώλης (Ηρακλής Ν.), Γιαννολάρης Χρήστος.

Στόχος: Παραµονή και µία καλύτερη πορεία από πέρυσι

Κρ. Αστέρας

Τετραετία: Β1, Β3, Β3, Γ1

Πρόεδρος: Ντάλλας Κωνσταντίνος

Προπονητής: Τραχανατζής Χρήστος µε τεχνικό διευθυντή τον Αρτζουχαλτζή Σπύρο

Ηρθαν: Βανγκέλι Αντώνης (Ε, Ν. Κισσαµικός), Τσίτσα Ανέστης (Τ, Απόλλων), Βόκρι Κέβιν (Α, Παγχανιακός/ΑΟ∆Α), Κουράκης Μάρκος (Τ, Παγχανιακός/ΑΟ∆Α), Χαραλαµπάκης Γιάννης (Α, ∆όξα), Σκούρτης Κώστας (Μ, από Αθήνα), Λέκας Στέλιος (ΜΕ, Απόλλων), Μιχαλόπουλος Αιµίλιος (Ε, Αρης Σ.), Κελαϊδής Αλέξανδρος (Α, Ιωνία 2000)

Εφυγαν: Γκέκας ∆ηµήτρης, Κουκουλάς Στέλιος (Ηρακλής Ν.)

Στόχος: Μία άνετη παραµονή και να αναδείξει παίκτες από την ακαδηµία.

Αµιλλα Μοδίου-Γερανίου

Τετραετία: Β2, Β4, Β13, Β11

Πρόεδρος: Γουµενάκης Σήφης

Προπονητής: Σπαράκης Γιώργος

Ηρθαν: Μαρουλάκης Γιώργος (Α, Ρεθυµνιακός), Παρασκάκης Γιάννης (Α, Σπάθα), Βλαχάκης Κώστας (Τ, Γρανίτης), Μποντούρι Ντίλιαν (ΜΕ, Ν. Κισσαµικός), Κολοµπάκης Σπύρος (Μ, Σπάθα), Κολοµπάκης Ανδρέας (Α, Σπάθα), Καλογεράκης Αντώνης (Ε, Απόλλων), Μαυροµάτης Πέτρος (ΜΑ, Πλατανιάς), Μαραγκουδάκης Ιάκωβος (ΜΕ, Πλατανιάς), ∆ηµητρίου Οδυσσέας (ΜΕ, Ιδοµενέας), Τερεράκης Κώστας (Α, Μινώταυρος), Παγωνάκης Γιώργος (Α, ∆ίας Ηρακλείου), Παγωνάκης Λευτέρης (Μ, Γαρίπα Ηρακλείου)

Εφυγαν: Πατούλιας Μάριος (Απόλλων), Μπούχλης Μανώλης (Ηφαιστος), ενώ είναι αµφίβολο αν θα συνεχίσουν οι Βασιλείου και Ντόκο.

Στόχος: Μία άνετη παραµονή σε µία κατηγορία που επανήλθε µετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Πλατανιάς

Τετραετία: Β3, Γ2, -, –

Πρόεδρος: Ντουνιαδάκης Γιάννης

Προπονητής: Αγγελάκης Βαγγέλης µε συνεργάτη τον Τσεσµελή Νίκο και γυµναστή τον Ακρωτηριανάκη Αντώνη

Ηρθαν: Τσούτσης Βαγγέλης (Μ, Ιωνία 2000), Παληγεώργος Χρήστος (Α, Γρανίτης), Κατσαρός Βασίλης (Α, Γρανίτης), ∆ρακάκης Γιάννης (Ε, Γρανίτης), Καζάς Σωκράτης (Τ, Ιδοµενέας), Μαρκουλάκης Βαγγέλης (Μ, Απόλλων), Κυτράκης Θοδωρής (Μ, Απόλλων), Πενταράκης Αλέξανδρος (Ε, Απόλλων), Μερόλλι Γιάννης (Ε, Απόλλων), Μαρκουλάκης Χρήστος (Α, Απόλλων), Μαλανδράκης Κυριάκος (Μ, Παγχανιακός/ΑΟ∆Α), Πουλιδάκης Γιώργος (Τ, Ιωνία 2000), Φαγέ Αλιού (Ε, από Κύπρο)

Εφυγαν: Κοκολάκης Γιάννης (Ηρακλής Ν.), Μαυροµάτης Πέτρος, Μαραγκουδάκης Ιάκωβος (Αµιλλα), Κανελλάκης Αδάµ (Θύελλα Καλ.), Ξηρουχάκης Μανώλης (∆όξα), Κοκολάκης Μπάµπης (ΑΕ Κυδωνίας), Μπερντίος Μάρκος.

Στόχος: παρότι νεοφώτιστος διαθέτοντας βαριά φανέλα και ιστορία θέλει να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει στις εθνικές κατηγορίες.